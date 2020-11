Le CHU de Constantine a été une nouvelle fois le théâtre d'un grave acte «criminel», suscitant des interrogations sur ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas d'un simple scandale comme on veut le faire croire, mais d'un fait «gravissime».

En effet, le robinet principal de l'arrivée de l'oxygène a été fermé aux patients atteints de Covid-19. «Des inconnus sans scrupules ont fermé le robinet d'arrivée de l'oxygène aux chambres des malades du Covid-19, au CHU de Constantine.

Une enquête judiciaire est en cours», rapporte le site spécialisé Essaha qui cite le docteur Abdellah Benarab, praticien dermatologue et membre de la commission de la santé et de l'environnement à l'Assemblée populaire de la wilaya de Constantine. Qui a été derrière cet acte? Dans quel objectif? Cela ne peut être que volontaire. C'est une «tentative d'homicide volontaire», sur le plan juridique. Toutefois, seule l'enquête déclenchée par les services de sécurité déterminera les circonstances exactes de ce fait.

L'alerte a été donnée, mais pas sans conséquences puisque selon toujours le même site «l'absence d'oxygène médical au niveau de plusieurs services a causé des complications aux patients dont l'état de santé est grave».

Des médecins confient au même site que «le pire a été évité de justesse, puisque le manque d'oxygène pour ces patients signifie tout simplement la mort». À la découverte de l'acte criminel par la direction, l'enquête déclenchée a été exigée, ajoute la même source. «Plusieurs responsables du CHU Ibn Badis ont été entendus par les services de sécurité dans le cadre d'une enquête judiciaire déclenchée afin d'identifier les auteurs ou l'auteur de cet acte irresponsable et leurs ou ses motivations exactes».

Les enquêteurs ne peuvent pas compter sur les caméras de surveillance, puisque celles-ci ont été endommagées, ajoute le même site, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une opération bien étudiée et mise à l'oeuvre intentionnellement. Aux feux déclenchés volontairement, contre des euros, à la crise du manque d'oxygène provoqué dans plusieurs wilayas et à la manipulation de la liquidité au niveau des postes, aujourd'hui on s'attaque aux malades sur leurs lits et qui luttent pour survivre. Qui est capable d'un tel acte? Sommes-nous face à une autre forme de terrorisme? La réponse sera connue après les conclusions des enquêteurs penchés sur cette affaire.