il ya quelques jours, on disait « merci mon général d’avoir ramené l’Algérie à bon port », sans qu’aucune goutte de sang ne coule comme vous l’aviez promis, aujourd’hui on vous fait nos adieux à jamais. La nouvelle, fut foudroyante, blessante et incroyable. Personne ne voulait y croire, comment l’homme qui a fait face à une crise aussi profonde est parti soudainement ? Comment l’homme qui a accompagné son peuple dans ses revendications puisse disparaître, alors qu’il semblait en bonne santé ? Mais la confirmation s’est vite fait une place, le général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah est décédé. Une crise cardiaque l’a emporté.

Le héros est parti après avoir tenu toutes ses promesses, en sauvant le pays et plus de 40 millions d’Algériens. Un grand qui tire sa révérence en beauté, après avoir mis l’Algérie entre de bonnes mains. Un brave qui a su écouter son peuple, un vaillant valeureux qui a su préserver son pays. Les mots nous trahissent en ces moments pour traduire la douleur de millions d’Algériens hantés par une tristesse immense, une incompréhension d’une aussi désagréable nouvelle. Sur les réseaux sociaux, les Algériens ont exprimé leurs chagrins et ont rendu hommage à celui qui a sauvé le pays.

On lit par exemple sur le mur d’un activiste Mohamed Isarar « Adieu l’homme de l’Algérie, je n’ai jamais été attristé, affligé par le décès de quelqu’un comme celui du défunt Gaïd Salah, un homme fidèle à son pays et son peuple. Tous les mots ne suffisent pas pour remercier le héros de l’Algérie qu’on n’a jamais connu à travers notre histoire. 40 millions d’Algériens prient Allah pour lui dans ces moments ». Que pouvons-nous dire de plus, mon général, on est devenu du jour au lendemain des orphelins. Vos discours, vos déclarations vont nous manquer. On ne va plus entendre cette voix, qui quand elle prononçait le mot Algérie, vibrait. A qui présenter des condoléances, à nous ? À notre armée ? Au peuple ? Qui va essuyer nos larmes ? Qui va nous rassurer ? Comment sera l’Algérie sans vous ? Des centaines de questions qui traversent nos esprits, mais vous ne répondez pas. Ce départ inattendu va-t-il unir les Algériens ? Oui, certainement !

Les Algériens sont connus pour ça. Ils se solidarisent dans les moments les plus difficiles. Vous étiez le symbole du patriotisme, vous étiez l’image de l’Algérie, vous étiez notre exemple. Mon général, je vais trahir mon statut de journaliste pour être tout simplement moi. On me l’a permis en ce moment dur, mon général croyez-vous que c’était le moment de nous quitter ? Un moment où il fallait savourer votre gloire et votre victoire ? Vous m’avez choquée avec votre départ, vous avez choqué tous les Algériens. Pourquoi êtes-vous parti ? Restez encore un peu ! Vous n’étiez pas qu’un militaire, mais un père. Je pourrai écrire un livre où il sera impossible d’exprimer la souffrance qui nous a envahis en ce lundi. Que puis-je dire encore ? Merci et adieu mon général !