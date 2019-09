Chef de bureau de l’agence de presse algérienne, Algérie presse service (APS), dans le milieu des années 80, Ahmed Fattani a été un témoin privilégié de la vie politique tunisienne avant, pendant et après l’accession au pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali. Il en est devenu l’un des experts les mieux avertis, grâce à la grande proximité qu’il avait avec la classe politique de ce pays et plus spécialement avec le défunt président Zine El Abidine Ben Ali. Nous reproduisons, ici, deux articles écrits par Ahmed Fattani et publiéspar L’Expression en octobre 2004 où l’auteur revient sur le parcours et les actions de celui qui a présidé aux destinées de la Tunisie du 7 novembre 1987, au 14 janvier 2011.