Le procureur près la cour d'appel d'Oran a requis l'aggravation de la peine à l'encontre de l'ex-directeur général du CHU d'Oran, «B.B», l'ex-directrice des marchés près la même structure et sept autres entrepreneurs, ces derniers ayant été condamnés, en première instance, à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison ferme, ont été inculpés pour des affaires liées à la corruption, malversations, dilapidation des deniers publics, conclusion de transactions en violation du Code des marchés publics, trafic d'influence, octroi d'indus privilèges, falsification de documents officiels. Cette affaire, ayant éclaté en 2017 et portant le sceau de la dilapidation de 49 milliards de centimes, a été enclenchée par les éléments de la brigade de recherches près la Gendarmerie nationale du groupement d'Oran, ces derniers exploitant des informations contenues dans des correspondances faisant état de dépassements «à la pelle» perpétrés par la direction générale, en compagnie de la directrice des marchés dudit CHU. Il s'agit en premier lieu de la démolition, sous les auspices de ces deux accusés, du service des grands brûlés laquelle a été facturée au prix faramineux de 27 millions de dinars, en plus de la surfacturation des outils et des équipements médicamentaux acquis, pendant plus de 5 ans, auprès du même fournisseur en se contentant de procéder au changement du nom de l'équipementier sur le cahier des charges fixant les conditions des transactions commerciales, à telle enseigne que les experts l'ont, selon l'acte d'accusation, accablée en relevant cette gabegie. Cet acte fait état que «le matériel acquis, amorti et réformé au bout d'une année de son exploitation, a été retrouvé dans les dépôts de l'hôpital et n'a presque pas du tout servi alors qu'il a été acquis à coups de millions de dinars. Ce fait est, révèle l'enquête, rapporté par l'acte d'accusation, en totale contradiction avec les clauses stipulées par la commission du médicament. À cela s'ajoutent les recrutements opérés selon le copinage et le sectarisme où la directrice des marchés près l'hôpital a joué un grand rôle, en maniant à sa guise les fichiers des embauches, faisant, «on ne sait de par quelle prérogative lui ayant été conférée», la pluie et le beau temps. Durant toutes les étapes de l'enquête, le mis en cause a eu droit à une vaste campagne de «défense sournoise» lancée, vainement, à son profit par un «propagandiste» le défendant «bec et ongles», celle-ci ne lui ayant pas été bénéfique, bien au contraire, elle lui a causé plus de mal que de bien. En effet, elle a émané d'un de ses «protégés» n'ayant rien trouvé de mieux pour rendre la monnaie de la pièce à son maître, que de lancer, via les réseaux sociaux, des communiqués et apporter des démentis sans pour autant juger utile d'accompagner ses dires par des arguments solides pouvant apporter un quelconque éclaircissement à cette affaire, d'autant plus que les enquêtes de la Gendarmerie nationale ont été concluantes. Il est bien évident que dans de pareils cas, la personne subalterne ne peut que se soumettre, en toute docilité et sans rechigner, en se rabaissant alors que cette affaire risque de l'emporter elle aussi, d'autant plus que ce dernier, le chargé de «mission impossible» est tellement choyé par son parrain qu'il risque, lui aussi, de payer un lourd tribut de «sa complaisance» avec son mentor, en le défendant de manière infondée alors que celui-ci (l'ex-directeur général), rattrapé par sa gestion, a été accablé par des preuves irréfutables apportées par les enquêteurs et pour lesquels il n'a apporté aucun démenti, répliquant malgré le fait de plaider son «innocence» et pour laquelle il n'a pas non plus réussi à attester ses dires hormis de verser dans des «lamentations» totalement identiques au «dernier soupir du mort».