Après avoir choisi son Premier ministre en optant pour le politologue Abdelaziz Djerad, le président Tebboune semble se lancer dans un véritable casting pour choisir les têtes des ministères régaliens. Hier et selon une dépêche de l'Agence Algérie presse service, le canal officiel de la Présidence, le chef de l'Etat a reçu au siège de la présidence de la République, Ahmed Benbitour, ancien chef du gouvernement. «Cette rencontre de consultation a permis de passer en revue la situation générale du pays, sa situation économique ainsi que les perspectives d'une action sérieuse pour la mobilisation des compétences nationales et des bonnes volontés en vue d'asseoir les bases de la nouvelle République», a ajouté la même source citant un communiqué de la Présidence. Abdelmadjid Tebboune a donc appelé Ahmed Benbitour, docteur en sciences économiques, pour lui faire un diagnostic sur la situation économique du pays, mais pas seulement puisque les deux hommes ont également évoqué «les perspectives d'une action sérieuse pour la mobilisation des compétences nationales». Une proposition pour intégrer le gouvernement Djerad a-t-elle été faite à Benbitour? Cela est possible comme il est tout aussi probable que l'économiste ait été appelé afin de participer à l'élaboration d'une liste des compétences nationales avérées pouvant apporter leur contribution à l'élaboration d'une feuille de route permettant au pays de sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Ahmed Benbitour a eu à travailler sous l'autorité de cinq chefs d'Etat: Chadli, Boudiaf, Kafi, Zeroual et Abdelaziz Bouteflika. Il a ainsi été chargé de mission à la présidence de la République, ministre délégué au Trésor, ministre de l'Energie, des Finances et enfin chef du gouvernement de Abdelaziz Bouteflika entre décembre 1999 et août 2000. L'un des artisans des accords avec le Fonds monétaire international (FMI), Ahmed Benbitour, a démissionné deux fois de son poste, à savoir en 1996 comme ministre des Finances et en 2000, alors qu'il était chef du gouvernement. En 2014, il est candidat à la candidature pour la présidentielle, mais finit par se retirer. Durant des années, l'ancien chef du gouvernement n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la situation économique du pays. Dès la naissance du mouvement de protestation en février dernier, l'homme a affiché son soutien aux revendications du soulèvement populaire et avait montré une certaine disponibilité à contribuer à la période de transition. Ahmed Benbitour qui a rejeté l'élection du 12 décembre dernier affirmait même, dans une contribution publiée sur les colonnes d'un quotidien national que l'Algérie «se trouve ainsi dans les conditions d'un 5e mandat sans le candidat habituel».

Malgré cette position et ce choix politique, Abdelmadjid Tebboune n'a pas hésité à faire appel à l'ancien chef du gouvernement. Cela laisse penser que le nouveau président a opté de s'ouvrir à toutes les compétences nationales avérées, toutes tendances confondues et que dans son casting et son choix, il donne la primauté à l'expérience et la qualification.

L'heure n'est plus aux humeurs et aux positions personnelles, l'Algérie a grandement besoin de tous ses enfants.