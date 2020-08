L’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a été transféré, mardi 25 août, de la prison de Koléa à celle de Abadla (90 km au sud de Béchar), rapportent plusieurs sources, dont des quotidiens et des sites électroniques. Le transfert s’est effectué sous une très forte escorte de la Gendarmerie nationale. Ouyahia a été condamné pour des faits de corruption et de dilapidation de deniers publics dans plusieurs procès, à des peines de prison ferme dont la plus lourde est de 15 ans. Arrêté en juin 2019, il était détenu à la prison d’El Harrach pendant une année, avant d’être transféré, avec l’autre ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à celle de Koléa en juin dernier. Avant l’ancien secrétaire général du RND, deux autres détenus, condamnés dans le cadre des procès anticorruption ont fait l’objet d’une mesure similaire d’éloignement de la capitale. Il s’agit des hommes d’affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, transférés le 12 août derniers aux prisons de Tazoult (ex-Lambèse, Batna) et de Babar (Khenchela), respectivement.