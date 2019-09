La compagnie aérienne Aigle Azur a sollicité et obtenu son placement en redressement judiciaire depuis le lundi 2 septembre 2019, afin de poursuivre l’exploitation normale de ses vols et assurer la continuité de l’activité économique, notamment à travers des offres de reprise.Pendant cette période, la compagnie est placée sous la responsabilité d’un administrateur désigné et les autorisations d’exploitation de vols sont dûment maintenues. Aigle Azur tient donc à rassurer ses clients et ses partenaires, et à les informer que l’activité de ses vols se poursuit pleinement. En cette période de forte affluence, la compagnie maintient intégralement son programme de vols, comme prévu. Du fait de la période particulièrement chargée et de quelques problèmes opérationnels, certains vols sont retardés, mais l’ensemble des clients sera bien acheminé, comme convenu. Toutes les équipes d’Aigle Azur restent mobilisées pour les clients et les partenaires de la compagnie, afin d’assurer la continuité des opérations.