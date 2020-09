Air Algérie frôle le crash. La compagnie, qui a suspendu son trafic depuis la mi- mars dernier, après la décision de fermeture des frontières, en raison de la pandémie du coronavirus, a subi des pertes colossales qui atteindraient les 8 900 milliards de centimes d'ici la fin de l'année. Raison pour laquelle ses responsables pensent à lancer un plan de redressement d'urgence afin de permettre à la compagnie de faire face à ce lourd fardeau financier. Une des mesures qui ont été décidées, selon El Hayet TV, serait la fermeture, dans les prochains jours, d'une quarantaine d'agences à l'étranger. Hormis une ou deux agences implantées dans des zones géographiques considérées comme stratégiques, Air Algérie a décidé de se débarrasser de l'ensemble de son réseau de points de vente répartis sur différentes régions du monde. Il s'agit là d'une décision économique avisée qui va permettre à la compagnie nationale d'épargner mensuellement une importante somme car il faut dire que de nombreuses agences d'Air Algérie à l'étranger ne sont pas rentables et le coût de leur fonctionnement et entretien est beaucoup plus élevé que leur apport à l'entreprise mère. Aujourd'hui et à l'ère de la billetterie électronique, il est plus avantageux pour Air Algérie de se suffire donc des réservations online et non pas seulement en cette période où s'impose la rationalisation des dépenses mais même en période d'aisance, car la compagnie nationale doit sérieusement entamer un plan d'assainissement et un redéploiement global de son effectif, déjà pléthorique, afin de faire face à la concurrence. Et à ce propos, il y a lieu de rappeler que le ministre des Transports, Lazhar Hani a déjà affirmé, en août dernier, que l'Etat qui allait venir en aide à la compagnie aérienne ne manquera pas cependant d'étudier «tout ce qui constitue un gaspillage de l'argent public». Le ministre avait aussi annoncé une évaluation précise de la situation pour entamer la restructuration sur des bases plus saines, le but étant d'instaurer une politique de «gestion qui lui garantira l'efficience et la rentabilité requises». Pour sa part, le chef de l'Etat n'avait pas écarté l'idée de la création de compagnies aériennes privées. De ce fait, Air Algérie qui fait déjà face à une rude concurrence des agences étrangères, risque d'être mise à mal avec l'arrivée du privé dans le secteur. D'où la nécessité du plan d'assainissement où il sera, notamment, question de mettre fin aux passe-droits dans le recrutement pour les postes à l'étranger où les privilégiés étaient les seuls à y accéder. Faut-il rappeler à ce propos le scandale révélé, en 2015, par le Collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie (Ccta). Le collectif avait adressé une longue lettre ouverte au ministre des Transports de l'époque, Amar Ghoul, publiée sur les colonnes d'un quotidien national. Elle contenait une longue liste d'enfants et proches d'ex-hauts dignitaires recrutés par Air Algérie pour les besoins de ses agences, à l'étranger. Ces derniers, payés généreusement en euros, avaient même eu droit à une augmentation de 4%, en mars 2019 avec effet rétroactif! C'est dire que ces agences sont devenues extrêmement budgétivores et que la compagnie n'est plus en mesure de maintenir leur existence, surtout après les dernières instructions données par le chef de l'Etat qui a ordonné la révision du système des transports terrestre, maritime et aérien lors d'un Conseil des ministres. Le chef de l'Etat avait alors appelé à reconsidérer de manière globale le transport aérien et aller, si le besoin se fera sentir, vers la création d'une compagnie aérienne nationale supplémentaire pour une meilleure exploitation des aéroports intérieurs et une rentabilité acceptable.