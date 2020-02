La compagnie aérienne algérienne Air Algérie a annoncé, hier, la suspension de ses vols vers la Chine. Une mesure qui rejoint une longue liste de pays, où plus de 50 compagnies, à l’instar de Finnair, LOT Polish Airlines, American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Qatar Airways, British Airways, Lufthansa et Air France, ont opté pour l’arrêt des dessertes vers la Chine, après que le bilan de l’épidémie est passé dans la matinée d’hier à 361 morts.

Dans ce sens, les premiers touchés par cette mesure sont, sans conteste, les travailleurs chinois résidant en Algérie, qui avaient la possibilité de bénéficier d’une desserte vers Pékin, avec un rythme de 3 vols par semaine, soit une couverture mensuelle de 12 vols. Désormais, il seront contraints de prendre leurs mal en patience, jusqu’a ce que ces mesures soient levées. A ce sujet, aucune information n’a été donnée de la part d’Air Algérie, sur la durée de ces mesures, qui risquent de rester en cours durant des mois. Une situation qui dépendra de l’évolution des évènements en Chine.

Il est à rappeler que l’avion qui s’est rendu dimanche à Wuhan acheminait une aide de l’Algérie à la Chine, avec un don de 500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants.