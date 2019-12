La cérémonie s’est déroulée en présence de centaines de militants du Front des Forces socialistes (FFS), ainsi que des cadres et des élus du plus vieux parti d’opposition. Comme il fallait s’y attendre, le quatrième anniversaire de la mort de Hocine Ait Ahmed a permis à de nombreuses générations de militants et de sympathisants du FFS, de se retrouver au même endroit et au même moment, hier, pour se recueillir sur la tombe de celui qui fut le leader charismatique du FFS et une figure de proue de l’opposition algérienne, mais aussi du camp démocratique. Une occasion pour une partie des présents qui ont eu la chance de connaître personnellement Hocine Ait Ahmed pour évoquer le long, très long parcours de ce combattant, d’abord dans les rangs du Mouvement national, avant de créer son propre parti politique en 1963, au lendemain de l’indépendance, pour contester l’option de parti unique, choisie par les décideurs de l’époque. Hier donc, on a noté la présence, au village Ath Ahmed de l’ensemble des dirigeants actuels du FFS. Qu’il s’agisse de la tendance agissant sous la houlette de Belkacem Banamer, que de celle du premier secrétaire Hakim Belahcel, personne n’a raté ce rendez-vous avec la mémoire et le recueillement à l’égard de l’homme qui a été le pilier du plus vieux parti d’opposition. En plus donc de ces deux responsables, il y avait également Ali Laskri, membre du présidium du FFS, ainsi que d’autres cadres du parti, à l’instar de Brahim Meziani (également membre du directoire national de cette formation politique). Les deux présidents des Assemblées populaires de wilayas, dirigées par le FFS, à savoir Youcef Aouchiche (P/APW de Tizi Ouzou) et Mehenna Haddadou (P/APW de Béjaïa) ont également marqué de leur présence la cérémonie de commémoration du quatrième anniversaire du décès de Hocine Ait Ahmed. En outre, de nombreux bus, en provenance de plusieurs wilayas du pays, ont transporté plusieurs militants et cadres du FFS à partir de régions comme Boumerdès Bouira, Alger, Béjaïa, Ghardaïa… Après les dépôts des gerbes de fleurs sur la tombe de l’ancien président de l’Organisation secrète (OS), les présents sont restés sur place durant toute la matinée pour évoquer, en petits groupes, l’homme, le militant et l’opposant politique qu’a été Hocine Ait Ahmed. Des anciens du FFS de 1963 étaient également au village Ath Ahmed et ont profité de cette occasion pour témoigner aux jeunes des évènements saillants, ayant marqué les circonstances et les conditions, ayant présidé à la création du FFS une année après l’indépendance. Ils ont également rappelé quelles avaient été les différentes prises de position politique exprimées par Hocine Ait Ahmed, notamment lors des différentes étapes historiques que l’Algérie a vécues plus particulièrement durant les périodes cruciales où le pays traversait de grandes crises politiques, sociales et économiques. « Hocine Ait Ahmed s’est toujours exprimé avec sagesse et lucidité pour éclairer l’opinion publique et afin de contribuer à apaiser les esprits pour barrer la route aux aventuriers de tous les bords », a rappelé l’un des anciens militants du FFS depuis 1963 qui a pris part à la commémoration de l’anniversaire de la mort de Ait Ahmed pour la troisième fois consécutive, en dépit de son âgé avancé. Il faut préciser que conformément à la volonté et au testament de Hocine Ait Ahmed, aucune prise de parole n’a eu lieu lors de la commémoration d’hier au village Ath Ahmed.

Les cadres du FFS et les militants de ce parti, les élus à l’APW et aux APC, les députés et sénateurs de cette formation politique se sont limités donc d’être présents à la cérémonie pour exprimer leur fidélité au combat démocratique pour une Algérie meilleure, mené par Hocine Ait Ahmed durant toute sa vie.