Le village Aït Atsou, situé à Iferhounène, en haute Kabylie, s'est remémoré, samedi 23 janvier, la date anniversaire du décès de Abdelhafidh Yaha dit Si Lhafidh, un grand combattant de l'ALN qui a été aux premiers rangs avec le colonel Amirouche. Si Lhafidh est également membre fondateur du Front des forces socialistes, après l'indépendance. L'homme est connu pour avoir défendu les femmes moudjahidate et les veuves de chouhada, jusqu'à son dernier souffle. Abdelhafidh Yaha a vécu pour l'Algérie. Il est resté fidèle à ses principes, dans toutes les circonstances de la vie, quitte à passer des années en exil loin du pays qu'il a libéré du joug colonial. Jusqu'à son décès, un certain 25 janvier 2016, Si Lhafidh a fait triompher la vérité, quitte à en payer le prix.

Hier donc, à Aït Atsou, son village natal, un vibrant hommage lui a été rendu par les villageois, les autorités locales dont les élus de la commune, qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation des cérémonies. Les moudjahidine qui l'ont connu ont fourni quelques témoignages relatant le combat de Si Lhafidh dans le maquis, avant comme après l'indépendance. En présence des villageois qui ont organisé l'hommage, une gerbe de fleurs a été déposée sur sa tombe. À noter que la présence des jeunes était remarquablement massive. Cette catégorie de la population est venue rendre hommage à cet homme qui s'est distingué pour la défense de la condition des femmes de son pays, durant la Guerre de Libération nationale et après l'indépendance.

Si Lhafidh a rejoint l'opposition après l'indépendance et devint membre fondateur du Front des forces socialistes. Rentré au pays après un exil qui aura duré des années, l'ancien officier de l'ALN dans la Wilaya III historique, s'est consacré à l'écriture. Il écrira de nombreux ouvrages pour laisser aux générations futures des témoignages sur le sacrifice de sa génération, pour que vive l'Algérie debout et digne. Connu pour son franc-parler, Si Lhafidh n'a pas hésité à dire «les choses qui fâchent». Si Lhafidh, par ses écrits, voulait léguer un témoignage, sans concession aucune, pour en faire une matière aux historiens. Si Lhafidh est né à Aït Atsou, son village natal, un certain 26 janvier 1933. Son nom est indélébilement lié à l'Algérie.Enfin, notons que le village Aït Atsou est un village qui a souffert durant la Guerre de Libération nationale. C'était un refuge pour les combattants. Les villageois ont durement souffert et leur participation à la lutte était massive. Chose pour laquelle le village Aït Atsou mérite également un hommage.