La chaîne d'information saoudienne, Al- Arabiya va-t-elle fermer son bureau à Alger? De sources très au fait de ce dossier confirment à demi-mot cette éventualité, affirmant que cette chaîne n'est plus en odeur de sainteté avec les autorités algériennes. Ces dernières reprochent à la chaîne saoudienne ses partis pris «flagrants» dans le traitement de l'information.

«Al- Arabia a franchi toutes les lignes rouges malgré les rappels à l'ordre incessants des autorités», a indiqué notre source susurrant que «cette chaîne ne sera plus autorisée à travailler en Algérie et la décision a été déjà prise par les autorités compétentes». Lancée en mars 2003, Al-Arabiya est une chaîne d'information saoudienne qui appartient au groupe MBC et dont le siège est basé à Dubai aux Émirats arabes unis. Depuis l'arrivée du président Tebboune au pouvoir, l'Algérie a ouvert une nouvelle page avec les bureaux des médias étrangers. «Ces médias travaillent dans le respect des lois algériennes et ne s'ingèrent pas dans les affaires internes du pays d'accueil», souligne notre source. En revanche, il est question du retour de la chaîne Al Jazeera, selon les mêmes sources indiquant que «les Qataris veulent ouvrir une nouvelle page avec l'Algérie». Le bureau d'Al Jazeera exerçait en toute liberté en Algérie, avant que son accréditation ne lui soit suppriméeà la veille de la présidentielle de 2004.