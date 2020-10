Après une décrue très significative de deux mois, les contaminations au coronavirus repartent de nouveau à la hausse à Béjaïa une wilaya qui occupe les premiers rangs du classement national, par wilaya. La situation est trop sérieuse pour ne pas en parler. Béjaïa, comptabilise à présent 2139 cas, si l'on compte les 36 nouveaux cas enregistrés vendredi dernier. Elle arrive en 6e position après Alger, Oran, Sétif, Blida et Batna, en matière de cas enregistrés depuis le début de la pandémie. Sur le plan des nouveaux cas, la wilaya de Béjaïa se classe en seconde position, avec 36 nouveaux cas, après la capitale, qui en comptabilise 59 pour la journée de vendredi dernier.

Hier, 30 personnes ont été placées en isolement rien qu'au niveau de l'hôpital de Sidi Aich, selon un médecin qui intervenait sur les ondes de la radio locale. Béjaïa approche, désormais, de la barre des 40 cas testés positifs en 24 heures, après avoir atteint avant-hier, vendredi, 36 nouvelles contaminations. La pandémie poursuit inexorablement sa hausse, ces derniers jours.

Selon les recoupements d'informations en notre possession, les établissements hospitaliers commencent à connaître une saturation. Les lits réservés au Covid-19, sont occupés. «Après la reprise de certaines activités médicales, on s'est vite résolu à les fermer de nouveau, pour les réserver exclusivement au Covid-19, explique Hafid Boudraham, coordinateur au CHU Khellil Amrane de Béjaïa, qui précise que «cette recrudescence ‘'surprenante'' de la pandémie a bousculé tout le système d'hospitalisation de certaines structures ouvertes, notamment au chef-lieu de la wilaya». Hafid Boudraham met la recrudescence sur le compte «des citoyens», qui «font peu cas des gestes barrières». Le dernier décompte des contaminations enregistrées en 24 heures place la wilaya de Béjaïa en 2e position avec 36 personnes testées positives, juste avant Alger. Le relâchement observé aussi bien chez les citoyens que chez les commerçants et les transporteurs, ajouté aux sempiternels rassemblements de protestation que l'on observe quasi quotidiennement, se sont soldés par l'inversion de la courbe des contaminations. La hausse n'a pas connu de répit depuis quelques jours. Elle n'est jamais descendue au-dessous de la barre fatidique des 20 nouveaux porteurs du Covid-19. Cela ressemble, à bien des égards, à la période du tout début de l'apparition de la pandémie, qui avait nécessité l'instauration du dispositif de confinement ponctué par un couvre-feu, dans plusieurs régions du pays.