C'était prévisible. Le non-respect des gestes barrières, de la distanciation sociale, du port du masque s'est accentué depuis l'assouplissement des horaires de couvre-feu et a fait exploser le nombre de contaminés. Une mesure qui a été interprétée comme annonciatrice de la fin de la pandémie. Un net relâchement s'en est suivi, accompagné par ce qui ressemble à une seconde vague. Les statistiques l'attestent. 306 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 184 guérisons et 8 décès ont été enregistrés, jeudi dernier, selon le bilan quotidien fourni par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar. Suite à ce nouveau bilan, le total des cas confirmés s'est élevé à 57 332 alors que le nombre des décès a atteint 1 949. Le verdict est tombé. Le nombre de wilayas concernées par les mesures de confinement partiel à domicile, dans le cadre de la prévention contre la pandémie de Covid-19, passe de 11 à 20, alors que les horaires de confinement ont été adaptés, de 23h00 à 5h00 au lieu de 6h00, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère rendu public jeudi. Sont concernées les wilayas de: Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine et Oran, un peloton que sont venues grossir les wilayas de Bouira, Boumerdès, M'sila, Ouargla, Médéa, Bordj Bou Arréridj et Tébessa, Tiaret et Biskra. C'est certainement la rançon de l'indiscipline qui a prévalu dans la prise de cette décision qui, au demeurant, s'imposait de facto. Les bilans quotidiens annoncés par Djamel Fourar, ont tous affiché trois chiffres, depuis pratiquement la mi-avril atteignant le record de 1 198 le 27 juillet. Depuis la courbe a évolué en dents de scie, donnant même l'impression d'être en décrue avant qu'elle ne reprenne une progression au point de voir poindre les prémices d'une seconde vague que les spécialistes n'excluent désormais pas. Le Covid-19 étend ses tentacules. Un tueur silencieux dont la «mission» consiste en la destruction massive de l'humanité. Plus de 45 millions de personnes ont été contaminées alors que plus d'un million y a laissé la vie. Des chiffres qui doivent, à plus d'un titre, élever le degré de vigilance de nos concitoyens pour faire barrage à cette pandémie qui sévit depuis près de 10 mois, à travers le territoire national, de manière significativement marquée dans les grandes métropoles. Certaines wilayas, qui étaient plus ou moins épargnées, font désormais partie du peloton des régions qui enregistrent le plus de cas de contaminations. Elles caracolent en tête pratiquement au coude-à-coude avec les foyers originaux de la pandémie, contribuant significativement à amplifier le macabre décompte journalier. Les premiers signes de négligence, du fléchissement notoire des gestes barrières, sont apparus au lendemain des mesures prises en faveur de la reprise de certaines activités commerciales, décidée par le gouvernement. Une instruction avait été adressée aux départements ministériels concernés ainsi qu'aux walis, pour l'élargissement des secteurs d'activités et l'ouverture des commerces à l'effet de réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire induite par la pandémie de coronavirus. Une mesure salutaire pour les petits commerces et les professions libérales qui ont poussé un ouf de soulagement. La reprise de leurs activités était cependant strictement conditionnée par des mesures de prévention sanitaire à respecter avec rigueur. De fil en aiguille, jour après jour, la situation s'est dégradée. Le respect de la distanciation sociale est transgressé, le port du masque dans les lieux clos ignoré, un peu partout, à la poste, dans les supérettes, les transports, à l'université...La peur s'installe. Le personnel soignant, qui commençait à souffler, est à nouveau submergé. Le gouvernement réitère son appel à la vigilance et constate «un relâchement de la vigilance qui ne contribue pas à la maîtrise de la situation sanitaire, laquelle continue à dépendre de la discipline de chacun d'entre nous pour éviter sa dégradation et l'éventuel recours à d'autres mesures de confinement total ou partiel, à domicile, et/ou à des restrictions des activités économiques et sociales», souligne-t-il dans un communiqué. L'avertissement est clair.