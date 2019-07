Les forêts de l’est, ouest et centre du pays, sont en proie aux flamme. Des milliers d’hectares sont partis en fumée depuis quelques jours. Le constat est sans appel. Les pompiers forestiers connaissent une saison particulièrement «chaotique»!

Les feux de forêt ont réduit à néant une superficie de plus de 6 000 hectares en quelques jours. Chiffres à l’appui, en détail, plus de 1 400 ha de forêts, 1 900 ha de maquis et 2 700 ha de broussailles sont partis en fumée, ce sont les révélations des services des forêts. Et ce n’est pas tout, puisque les chiffres augmentent de jour en jour. Les mêmes services ont enregistré 974 foyers d’incendies avec une moyenne de 17 foyers par jour et cela depuis le 1er juin jusqu’au 27 juillet. Pas plus loin qu’hier, les services de la Protection civile ont enregistré 32 incendies de forêts et maquis. « Les pertes sont estimées à 438 hectares brûlés, un total de 9765 arbres calcinés, ainsi qu’un feu de palmeraie qui s’est soldé par la perte de 170 palmiers », estime la Protection civile. Selon une estimation des dégâts causés par les incendies qui se sont déclarés du 1er juin 2019 au 25 juillet courant, les 167 feux enregistrés ont causé des pertes économiques directes en bois et liège sur pied (chêne-liège) estimées à 110 millions de DA. On note dans ce sens, que les incendies ont détruit 1450,5 ha de couvert végétal dont 65 ha de forêts, 275 ha de maquis, 908 ha de broussailles et 202,5 d’arbres fruitiers, principalement des oliviers. 86% de ces feux ont été enregistrés sur des terrains privés.

Par ailleurs, on rappelle dans ce même chapitre que, les feux de forêts, qui se sont déclarés ces dernières 24 heures à Tipasa, ont été à l’origine de la destruction d’une surface végétale de prés de 17ha. «Au total 57 feux de forêt ont été déclarés, dont 17 ayant causé d’importants dégâts», regrette la Protection civile. A Aïn Témouchent, un incendie a détruit une superficie de 1,5 ha d’arbres de pin d’Alep et de broussailles au niveau de la forêt de Segouna, à Béni Saf. 20 autres hectares de maquis et 350 arbres fruitiers ont été ravagés par les feux à Relizane. «Il s’agit de 130 arbres de grenadiers,180 d’oliviers, 50 de figuiers, 20 poiriers et 35 vignes», a indiqué la même source en précisant que l’intervention des agents de la Protection civile a permis d’empêcher la propagation des flammes à d’autres espaces de cette forêt. A Constantine, plus de 25 hectares de couvert végétal ont été parcourus par le feu suite à un incendie. « Cet incendie a détruit 20 hectares de broussailles et 5 hectares de forêts à Chetaba » selon la même source qui a souligné que l’intervention des sapeurs-pompiers a permis de sauver le reste de cette forêt. On rappelle dans ce contexte, que l’incendie qui s’est déclenché samedi soir au niveau de la forêt de Baïnem, a détruit près de 20 hectares d’espaces forestiers. La ville la plus touchée par ce désastre reste Tizi Ouzou. Malheureusement, les centaines d’incendies enregistrés depuis le début de la campagne de lutte contre les feux de forêt «sur la bande littorale de la wilaya de Tizi Ouzou sont d’origines volontaires», a indiqué avant-hier, le conservateur local des forêts.

Dans la majorité des cas, il s’agit d’incendies volontaires signalés sur la bande littorale, avait estimé le même responsable. Il est important de souligner que des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes exactes de ces incendie.