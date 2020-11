C'est l'état d'urgence sanitaire. Le comportement de tout un chacun doit refléter un sens de civisme. Chaque risque, inutile, est un danger pour soi et pour les autres, notamment les personnes vulnérables. Le constat est simple: le relâchement est total.

Cette reprise de l'épidémie, vérifiée et confirmée par les derniers indicateurs, prouve que le niveau de vulnérabilité augmente. «L'augmentation des infections est due à un état de laxisme dans la prévention, parmi les citoyens» a déclaré, hier, le professeur Mohamed Belhocine président de la cellule opérationnelle chargée de l'investigation et du suivi des enquêtes épidémiologiques au ministère de la Santé, lors de son intervention à la Radio nationale, qualifiant la situation épidémiologique en Algérie de «préoccupante». Intervenant sur les ondes de la Chaîne 3, le professeur Ryad Mehiaoui, membre du comité scientifique chargé du suivi de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus en Algérie. Une recrudescence due, à son avis, principalement aux fêtes de mariage, aux regroupements des familles ainsi qu'aux rassemblements. «Il faut éviter de façon draconienne, les rassemblements, les mariages, les cortèges. Cela peut être considéré comme la participation à un crime», dira-t-il. Abondant dans le même sens, le professeur Kamel Sanhadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a estimé que la récente recrudescence des cas de Covid-19 est due au relâchement de nombreux citoyens qui ne respectent pas les gestes barrières. Trois éminents professeurs, un même diagnostic: la hausse des cas de Covid-19 est due au fléchissement dans les gestes barrières. De plus, le professeur Belhocine estime que «si cette flambée continue de la sorte, on risque de voir les hôpitaux en surcharge et le personnel soignant ne pourra plus faire son travail dans les meilleures conditions de prise en charge des personnes contaminées». Alors que le professeur Mehiaoui révèle que 80% de malades testés positifs rentrent chez eux à cause de la saturation des établissements sanitaires justement, tandis que 20% seulement de cas graves se battent en réanimation contre le virus mortel. Le ton est à la fois grave et investi. Ainsi, tous les scientifiques sont unanimes pour rappeler que seules les mesures de distanciation physique, les gestes barrières, le port du masque dans les lieux publics et le lavage fréquent des mains, peuvent arrêter cette deuxième vague ou au moins en limiter les effets. De ce fait, la vigilance, le civisme et le sens des responsabilités sont plus que recommandés, d'autant que des pans entiers de l'économie risquent, en cas de reconfinement total, d'être durement frappés. Aussi, il appartient à tout un chacun d'être individuellement responsable de la santé de l'autre. Certes, il appartient aux pouvoirs publics d'inciter la population à adopter des comportements responsables. Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'action collective qui protégera les populations les plus vulnérables, au risque de voir les autorités compétentes prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner ces mesures de protection, en étant, notamment plus à cheval dans l'application des mesures, seule alternative d'amener les citoyens à être plus respectueux et attentifs aux consignes de sécurité. Si les mesures gouvernementales génèrent souvent incompréhension et colère, il y a lieu de respecter absolument ces consignes, car il y va, d'une part, de la responsabilité de tous, et, d'autre part, de la vie humaine. Aussi, une mobilisation générale ainsi qu'une prise de conscience aussi bien individuelle que collective est plus que préconisée. En effet, chaque citoyen se doit d'avoir un sens du civisme très développé à même de se protéger et protéger les autres. L'esprit de solidarité collective doit primer en faisant preuve à la fois de vigilance et de civisme pour endiguer la propagation du virus. De ce fait, la vigilance, le civisme et le sens des responsabilités, doivent être le leitmotiv de tout un chacun, d'autant qu'il est fait obligation à tout un chacun de prendre soin de sa santé physique, de préserver l'environnement dans lequel il évolue, de prévenir la propagation des épidémies et des maladies contagieuses.

Cette vigilance du Prophète (Qssl), ne vise pas à préserver uniquement la santé du musulman et la société islamique, mais bel et bien à préserver l'ensemble de l'humanité. Les maladies contagieuses ne se propagent pas en touchant les adeptes d'une religion particulière à l'exclusion d'une autre ni ne choisissent une personne plutôt qu'une autre. Elles ont des répercussions sur la vie de tous les gens dans toutes les sociétés sans distinction de couleur ou de race.