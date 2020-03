C’est un scénario du pire que personne n’attendait en ce début d’année. Les prix du Brent, référence du pétrole algérien, se sont effondrés. Ils ont perdu pas moins de 25 dollars depuis le 20 janvier pour clôturer la semaine qui s’est achevée vendredi à 45,54 dollars enregistrant un plongeon de 4,45 dollars par rapport à la séance de la veille. Un cauchemar pour le marché pétrolier qui n’annonce pas des lendemains qui chantent pour l’Algérie encore convalescente qui se remet peu à peu de la crise politique qu’elle vient de vivre et qui ne l’a pas épargné sur le plan économique.

Les affaires de corruption ont révélé que des sommes astronomiques détournées ont mis à sec les caisses de l’Etat. Des Premiers ministres, des ministres, de hauts fonctionnaires mais aussi des chefs d’entreprise ont été mis sous les verrous. Les sociétés de ces derniers, certaines de pointe œuvrant dans des secteurs névralgiques de l’économie nationale (bâtiment, électronique, électroménager, l’automobile…), asphyxiées financièrement menacent de mettre la clé sous le paillasson.

Une situation à laquelle les pouvoirs publics tentent d’apporter une réponse. Une parenthèse somme toute «logique» de cette page qui est en train de s’écrire pour mener le pays à cette nouvelle République en marche à laquelle les Algériens aspirent. Un itinéraire qui ne s’annonce pas comme un long fleuve tranquille. Il risque d’être davantage contrarié par le plongeon inattendu des prix du pétrole. Il est incontestable que le pays qui dépend essentiellement de ses revenus pétroliers ne peut assurer ses équilibres budgétaires et répondre aux objectifs du programme économique ambitieux du gouvernement avec un prix du baril à 45 dollars.

Ce qui réduit considérablement la marge de manœuvre de l’Exécutif. Dirigé par Abdelaziz Djerad il n’aura vraisemblablement pas les coudées franches. La sonnette d’alarme est tirée. Le «tsunami» de 2008 est encore dans les esprits.

Les prix du pétrole qui avaient atteint au mois de juillet de cette année-là, un record historique en affichant plus de 147 dollars le baril, ont chuté à moins de 34 dollars en décembre de la même année. L’économie nationale dont les exportations d’hydrocarbures, pétrole et gaz, assurent plus de 95% de ses recettes en devises a accusé le coup. Et l’on avait même commencé à préparer l’opinion à une période de «vaches maigres».

Le scénario donne l’impression de vouloir se rejouer. La leçon n’a incontestablement pas été retenue. Quel est l’état des lieux aujourd’hui ? Hormis le matelas financier de quelque 60 milliards de dollars qui doit, en théorie, s’épuiser d’ici 2022, l’économie algérienne est restée à l’identique. Les recettes hors hydrocarbures peinent à atteindre les 3 milliards de dollars alors que le déficit commercial continue de se creuser. C’est donc dans une conjoncture financière extrêmement difficile, exacerbée par la détérioration des prix du pétrole, que les pouvoirs publics doivent continuer de subventionner les produits de première nécessité, la construction d’1 million de logements sociaux, honorer une des premières mesures qui a été prise par le président de la République pour afficher son attachement à faire de la justice sociale le credo de son quinquennat : exonérer les salaires de moins de 30000 dinars.

En plus de s’atteler à réduire les injustices sociales et les déséquilibres régionaux, à travers des subventions qui nécessitent un effort financier colossal, le gouvernement a aussi pour objectif de mettre en œuvre un nouveau modèle économique qui doit atténuer l’extrême dépendance du pays à ses exportations de pétrole et de gaz : autant d’objectifs extrêmement exigeants sur le plan budgétaire auquel ne peut répondre une conjoncture financière aussi contraignante que celle d’aujourd’hui.

Il était déjà question de recourir à des financements extérieurs pour les réaliser. L’actuelle dégringolade des prix qui est encore loin d’être endiguée semble avoir précipité les choses. Le recours à cette option semble irréversible, avec comme principal souci de ne pas retomber sous les fourches Caudines du FMI. Une nouvelle fois l’Algérie se retrouve «piégée» par son pétrole…