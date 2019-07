Yes on a gagné ! C’était plus que magique, les supporters des Verts ont mis le feu, après que l’EN algérienne ait soulevé le trophée africain pour la seconde fois de son histoire. Une ambiance de folie a régné au long de la soirée du vendredi, tout juste après le coup de sifflet final de la partie face aux Lions de la Téranga. Alger n’a pas fermé l’œil, la soirée d’avant-hier était juste hystérique... Une soirée spectaculaire au rythme de « One, Two, Three, viva l’Algérie », résonnait sous les cieux de l’Algérie et en particulier la capitale. à 20h, tout le monde avait les yeux braqués vers le stade international du Caire, théâtre de cette grande finale. Le match a été suivi avec suspense et tension jusqu’à ce que l’arbitre camerounais, Alioum, désigne le rond central, signant, ainsi, la fin de la partie. Le rêve est devenu réalité ! l’Algérie est championne d’Afrique. Dès lors, Alger a été envahie par des centaines de milliers de supporters, qui faisaient la fête dans chaque coin. Certains sont venus des autres wilayas pour célébrer ce jour historique à «Alger la Blanche». Les grands boulevards ont été noirs de foule. Femmes, hommes, enfants, vieux et vieilles fêtaient la victoire de l’Algérie, drapeau à la main... Klaxons, feux d’artifice et défilés, les amoureux du football et de l’Algérie, n’ont pas hésité à passer des heures et des heures dans des bouchons à faire la fête et s’amuser. Cette victoire a un goût assez spécial permettant à tout un chacun de retrouver la ferveur qui leur manquait depuis des années.