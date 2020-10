Le forum d'affaires algéro-espagnol a été l'événement fort de la fin de la semaine dernière. Une kyrielle d'organisations patronales et d'hommes d'affaires ont participé à ce forum de haute représentation diplomatique, politique et économique. L'Algérie et l'Espagne ont montré une détermination forte d'aller loin dans leurs relations bilatérales dans tous les secteurs économiques et énergétiques. C'est là un rapport pragmatique d'Etat à Etat selon la formule gagnant-gagnant qui s'est manifesté lors de la rencontre qui s'est déroulée à la fin de la semaine écoulée à l'hôtel El Aurassi. Dans ce sens, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a qualifié la relation de son pays avec l'Algérie de «partenaire stratégique extrêmement important pour l'Espagne et l'Europe. Nous exprimons notre attachement des autorités espagnoles à approfondir les relations privilégiées qui lient les deux pays», a-t-il souligné lors de sa réception par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de l'audience que lui a accordée le président de la République, le président du gouvernement espagnol a souligné ce geste: «Je remercie le Président Tebboune de m'avoir reçu, en dépit des restrictions qu'impose la pandémie de Covid-19. Cette rencontre constitue une occasion qui permet l'approfondissement de la coopération commune face à cette pandémie», a-t-il mentionné.

Donc comme prévu, le forum d'affaires s'est focalisé sur plusieurs aspects liés à la coopération économique diversifiée. Toutefois avant d'aborder avec abondance le volet économique et d'affaires, les deux partenaires ont évoqué la question migratoire d'une manière pragmatique où les deux pays trouveront un mode opératoire susceptible de résoudre cette problématique qui taraude les deux pays respectifs. Dans ce sillage, les deux pays ont mis en place un mémorandum qui sera le cadre dans lequel la question migratoire doit être gérée et jugulée à la fois. À ce propos, le président du gouvernement espagnol a précisé que «la coopération peut être établie dans plusieurs domaines, pas seulement dans ceux de l'énergie et du commerce, mais aussi dans les domaines de la sécurité et de l'intérieur, et particulièrement en matière de lutte contre les flux migratoires», et d'ajouter: «Les deux gouvernements sont déterminés à faire face au problème migratoire qui constitue un défi pour les deux parties, pas seulement pour les pays d'accueil, mais aussi pour les pays de transit, nous oeuvrons à travers plusieurs approches pour faire face à ce problème, pas seulement pour travers une approche sécuritaire, mais aussi à travers l'aide et l'encouragement des pays d'origine à travers le développement économique et le soutien des jeunes pour leur offrir des opportunités de travail et les encourager à s'abstenir de la migration», a-t-il affirmé.

L'approche algéro-espagnole est en phase, elle renseigne sur l'entente stratégique en rapport avec les intérêts des deux pays au niveau de la Méditerranée et la région en même temps. Le volet économique et commercial a constitué la part du lion dans ce forum d'affaires comme son nom l'indique. Les opérateurs économiques algériens et espagnols ont abordé les chances qui se présentent dans la coopération économique et commerciale en dehors des hydrocarbures, même si le volet énergétique acquiert une importance aussi dans lesdites relations algéro-espagnoles. Le climat des affaires est aussi la préoccupation majeure des deux pays qui veulent donner plus de ton aux échanges dans ce domaine important pour les deux pays.

Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa) a insisté sur cet aspect du renforcement de l'échange en matière de climat d'affaires et de partenariat économique entre les deux pays. Dans ce sens, le président de la Cipa a rappelé à ce propos que «le secteur des hydrocarbures est considéré jusqu'à présent l'épine dorsale de la coopération économique entre les deux parties», et d'ajouter «cette coopération devrait être désormais durable et basée sur une vision à long terme, à travers la mise en place de projets de partenariat en matière d'industrialisation et de développement local des activités de production», a-t-il précisé.