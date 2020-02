S’il existe une préoccupation majeure autant que commune aux deux pays frères que sont l’Algérie et la Tunisie, c’est bien le conflit libyen dont les répercussions en termes sécuritaire, politique et économique sont des plus contraignants. Signe de cette préoccupation permanente, les intenses consultations qui existent depuis plusieurs années, déjà, entre les deux capitales confrontées aux risques récemment aggravés par les combats qui se déroulent aux portes de Tripoli. Alger et Tunis ont des inquiétudes sécuritaires identiques, la menace terroriste pesant sur leurs frontières avec la Libye en proie à une dérive de plus en plus dangereuse pour l’ensemble de la région. L’Algérie partage environ 1000 km de frontière avec la Libye tandis que la Tunisie en totalise quelque 450 km. D’où la préoccupation partagée qui voit les deux pays multiplier les efforts pour venir en aide au peuple frère libyen et œuvrer à une réconciliation de l’ensemble des parties au conflit, sur la base d’un dialogue politique sans exclusive.

La diplomatie de l’une, comme de l’autre, travaille à cet effet, l’Algérie et la Tunisie ayant accueilli, à plusieurs reprises, des conférences et des réunions regroupant les factions libyennes, afin de sceller un consensus pour une solution pacifique de la crise. Malheureusement, les ingérences étrangères sont venues aggraver la situation à partir de 2017 puis l’offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar,

le 4 avril 2019, contre la capitale libyenne et le gouvernement d’union nationale que préside Fayez al Serraj a achevé d’envenimer la scène libyenne tout entière. Fidèle à sa démarche, la diplomatie algérienne s’est redéployée au cours des dernières semaines, pour faire de l’Algérie un acteur incontournable dans la recherche d’un règlement du conflit. La conférence de Berlin, en janvier dernier, a consacré ce fait, mais elle a étrangement ignoré la Tunisie qui demeure un pays hautement impacté par le conflit libyen, tant par les conséquences sécuritaires que par le fait que près d’un million de réfugiés y ont afflué, depuis 2011. Nul ne saurait ignorer le drame que peut entraîner une déflagration générale de la Libye sur le sol tunisien.

Lors d’une récente réunion au palais de Carthage, le président tunisien Kaïs Saïed a évoqué le danger dans le Sud de la Tunisie et à la frontière orientale, indiquant que «la situation risque de connaître des complications, en particulier à la lumière des ingérences étrangères», alors que la dynamique de la paix «n’est pas au niveau des efforts déployés, que ce soit dans le cadre des Nations unies, ou par l’entremise de certaines capitales occidentales ou arabes, dont la Tunisie». Craignant qu’un certain nombre de terroristes infiltrent la population réfugiée en Tunisie, il a émis le vœu que d’autres protagonistes, en particulier des pays ou des organisations externes, «soient au niveau des développements de cette phase susceptible de connaître une escalade».

Nul doute qu’il trouvera auprès de son hôte, le président Abdelmadijid Tebboune, des préoccupations et une analyse identiques de la situation et que les deux pays, forts de leur parfaite convergence de vues sur la question, fixeront un cap à la diplomatie conjointe qui travaillera sur la base des positions immuables de la solution politique tributaire du seul intérêt supérieur du peuple frère libyen et du souci d’écarter les ingérences extérieures pour permettre à l’ensemble des parties au conflit de reprendre la voie du dialogue inclusif, seule et unique démarche susceptible de protéger l’intégrité et la souveraineté de la Libye.