Entre Alger et Washington, les choses ont été tirées au clair. La visite de deux jours de la délégation américaine de haut rang, conduite par le sous-secrétaire d'Etat américain, David Schenker, a eu le mérite de permettre aux deux pays d'aplanir certaines questions en suspens. En premier, les informations faisant état de l'intention de Washington d'établir une base militaire au Sahara occidental. Sur cette question, David Schenker a été formel: «Je tiens à être très clair: les Etats-Unis ne sont pas en passe d'établir une base américaine au Sahara occidental», précisant que «le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) n'a pas évoqué le transfert de son siège au Sahara occidental». Il s'agit d'une information «infondée» qui a suscité beaucoup de questions récemment, suite aux informations relayées par plusieurs médias, notamment marocains, a-t-il encore soutenu. L'autre question est bien évidemment le «deal» du président sortant, Donald Trump avec le voisin de l'Ouest, qui englobe la reconnaissance, par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, contre la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Certes, l'Algérie qui n'a pas à commenter la relation bilatérale entre les deux pays souverains, s'était suffi de rappeler son soutien au respect du droit international, dans le traitement de la question de colonisation du Sahara occidental, mais la visite de David Schenker, à Alger, a été une occasion en or, pour le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, de rappeler, au secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, que l'Algérie attend des Etats-Unis «l'impartialité» pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international. Pour Alger, cette impartialité concerne, certes, la question du Sahara occidental, mais tout autant la Libye et le Sahel, dont l'instabilité est un sujet de préoccupation mutuelle pour Alger et Washington. Sans détour donc, Sabri Boukadoum a tenu à rappeler le rôle important que joue l'Algérie dans la stabilité de la région, ce qui sera reconnu par la secrétaire à l'US Air Force (Usaf), Barbara Barrett, qui a soutenu que «l'Algérie possède une expertise durement acquise en matière de sécurité et de lutte contre l'extrémisme violent, et nous ne pouvons qu'avoir du respect pour ses capacités», mais aussi par David Schenker qui a affirmé que «l'Algérie est un leader sur la scène internationale et nos deux pays ont un intérêt commun à assurer une région plus sûre et plus prospère». Le responsable américain n'a pas quitté Alger sans faire passer un message clair concernant la constance de la politique américaine pour la région de l'Afrique du Nord et particulièrement l'Algérie. Il a précisé, à ce propos, qu'en dépit du fait que chaque administration américaine dispose de prérogatives différentes, cette dernière reste «constante et stable en ce qui concerne les approches relatives à l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie». Une affirmation qui vise, notamment le renforcement des relations économiques et la coopération stratégique entre les deux pays. D'ailleurs, David Schenker a souligné que «le partenariat américano-algérien est beaucoup plus profond que la coopération politique et sécuritaire», prédisant le maintien de la même approche, sous la nouvelle administration de Joe Biden.