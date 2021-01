Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a entamé, hier, une visite de travail de deux jours en Afrique du Sud. Durant cette visite, Boukadoum aura des rencontres avec

son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, et sera reçu en audience par les hautes autorités de ce pays, en vue de procéder à une évaluation approfondie de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial et culturel.

Cette visite sera également l'occasion pour un échange de vues et d'analyses entre les deux pays sur les différentes questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique. Très suivie par les médias marocains, l'arrivée de Boukadoum en Afrique du Sud agace au plus haut point le Makhzen tant l'axe Alger-Pretoriat reste inflexible sur nombre de dossiers dont celui du Sahara occidental. En effet, l'Algérie et l'Afrique du Sud partagent une même vision sur plusieurs dossiers régionaux, notamment la question de la décolonisation dont celle du Sahara occidental. Après l'Algérie, l'Afrique du Sud est le seul pays à avoir une position tranchée sur ce dossier considérant que l'affaire du Sahara occidental est une question de décolonisation. La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara après une vente concomitante du Makhzen qui a normalisé ses relations avec l'entité sioniste, l'Afrique du Sud, tout comme l'Algérie, reste sur ses mêmes positions. Le 22 décembre dernier, le représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des Nations unies, l'ambassadeur Jerry Matjila, a souligné l'urgence de relancer les négociations politiques entre les parties au conflit au Sahara occidental et la nécessité de «préparer les conditions pour un nouveau cessez-le-feu», après la violation par le Maroc de celui de 1991. A propos de la récente décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la «prétendue» souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'ambassadeur a estimé que «toute reconnaissance du Sahara occidental comme faisant partie du Maroc équivaut à reconnaître l'illégalité car une telle reconnaissance est incompatible avec le droit international». Dans le même contexte, le diplomate sud-africain a appelé à «ignorer les décisions contraires aux décisions collectives multilatérales» car, a-t-il soutenu, «elles constituent une violation de toutes les résolutions de l'ONU ainsi que de l'Union africaine, y compris son Acte constitutif et ses décisions».

Les relations politiques entre les deux pays ont officiellement commencé dans les années 1950 et 1960. En 1961, avec un faux passeport éthiopien, Nelson Mandela s'est rendu au Maroc où il a été formé par le FLN.

Les responsables sud-africains se rappellent toujours du soutien de l'Algérie durant les années apartheid. L'Algérie a été un appui considérable pour les luttes du peuple sud-africain avec l'ouverture à Alger d'un bureau d'information de l'ANC. Ce bureau était représenté par de grandes personnalités de la lutte contre l'apartheid comme Robert Reisha et Johnny Makatini qui fut responsable des relations extérieures de l'ANC. À partir d'Alger, ils informaient l'opinion internationale sur les horreurs de l'apartheid et plaidaient la justesse de leur lutte. Oliver Tambo, qui deviendra le président de l'ANC, après l'incarcération de son compagnon Mandela, venait fréquemment en Algérie. Même Jacob Zuma, devenu lui aussi président d'Afrique du Sud, voyageait avec un passeport algérien. Dans son livre Un long chemin vers la liberté, Mandela révèle sa lutte contre l'apartheid, largement inspirée de la lutte des combattants algériens. À son retour en Algérie en 1990, Mandela a déclaré: «C'est l'Algérie qui a fait de moi un homme.»