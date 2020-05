Dans la mouture de cet avant-projet de loi, il a été suggéré la «constitutionnalisation de la participation de l'Algérie dans les opérations de paix sous l'égide des Nations unies» et la «constitutionnalisation de la participation de l'Algérie dans le rétablissement de la paix dans la région dans le cadre des accords bilatéraux avec les Etats concernés». En termes plus clairs, l'armée algérienne peut intervenir hors des frontières et les incidences de cette réorientation sont multiples. D'abord, au plan strictement militaire, les plans sécuritaires échafaudés au Sahel et en Libye par les forces armées en place seront réajustés ou totalement revus. Mais l'impact majeur est sur le plan diplomatique. C'est le rôle de l'Algérie au plan régional qui sera renforcé. Le rayonnement diplomatique ne peut se faire sans une assistance de la puissance militaire. L'ANP a toujours accompagné la nation dans sa construction, se positionnant en acteur historique du nation-building algérien. Mais des bouleversements géostratégiques qui menacent la Sécurité nationale dictent une nouvelle approche et une conduite qui privilégie les initiatives régionales. La voix diplomatique algérienne à l'international ne sera que renforcée par une présence militaire sur le terrain

L'armée algérienne continuera-t-elle à observer une position défensive pendant que des puissances étrangères agissent à ses frontières et créent une situation d'instabilité qui menace directement les intérêts du pays? L'attaque du site gazier de Tiguentourine, en janvier 2013, a été un parfait exemple de ces dangers menaçants. La planète entière a relevé la force et surtout la réactivité de l'armée algérienne, ce qui aurait dissuadé les groupes terroriste de récidiver. Mais cette action a également montré à quel point il était devenu indispensable pour l'armée algérienne d'intervenir derrière ses frontières par le droit de poursuite. Avec ces crises, la question de la sécurité aux frontières est devenue une préoccupation majeure des autorités. Jamais les frontières de l'Algérie n'ont été aussi instables tout particulièrement sur les flancs Est et Sud.

La Libye devenue pour les puissances occidentales un entrepôt d'armes, de missiles, de drones grandeur nature tandis que la Turquie continue à «rapatrier ses terroristes» dans l'Ouest libyen. Au Sahel, Barkhane et les USA multiplient les bases de drones, des sites de renseignement avec toujours un «oeil» sur l'Algérie. Conjointement avec ses alliés européens et africains, la France a officiellement formé, le 27 mars dernier, la Task Force Takuba, composée de forces spéciales européennes, destinée à combattre aux côtés des armées malienne et nigérienne au Sahel. Est-il concevable de se passer de l'armée algérienne que tous les experts sont unanimes à dire qu'elle est la mieux outillée dans la région pour avoir acquis une grande expérience dans la lutte antiterroriste? L'Algérie est l'un des pays les plus engagés dans la sécurité régionale, dans un environnement infesté de terroristes et de trafiquants de drogue. L'effort de guerre qu'elle fournit pour protéger ses frontières et celles de ses voisins fragilisés est immense, notamment en termes de moyens mobilisés. Malgré ce colossal effort, les tentatives de déstabilisation n'ont pas cessé. Elles se sont multipliées pour ainsi dire, puisque le butin diplomatique a été maigre au vu des moyens engagés. De nombreux pays, directement ou indirectement hostiles à l'Algérie, ont trouvé dans le conflit libyen une opportunité pour déstabiliser l'Algérie. Sans ménagement, ils ont misé sur la guerre libyenne pour faire de l'Afrique du Nord, un nouveau foyer de tension à l'image de la Syrie.