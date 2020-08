Une nouvelle communication téléphonique a eu lieu, avant-hier, entre les chefs d'Etat des deux pays. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-hier, une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux présidents ont évoqué les relations bilatérales et les développements de la situation en Libye et au Mali, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux présidents ont examiné l'évolution des relations entre les deux pays et évoqué, notamment les derniers développements de la situation en Libye et au Mali», précise la même source.

Cette communication téléphonique intervient dans un contexte chargé d'événements internationaux et régionaux. Le premier de ces événements est la crise malienne qui concerne directement aussi bien l'Algérie que la France. Le Mali représente la profondeur stratégique de l'Algérie et les graves troubles politiques et surtout sécuritaires que subit ce pays voisin risquent de déstabiliser les frontière Sud algériennes. L'attaque du site gazier de Tiguentourine est toujours dans les mémoires. C'est du nord du Mali qu'avait démarré le convoi terroriste auteur de cette horrible attaque. Pour la France, engagée militairement contre le djihadisme dans le cadre de l'opération Serval, le coup d'Etat qui vient d'avoir lieu au Mali est un échec qui va devoir amener l'Elysée à se remettre en

question.

Le second évènement majeur concerne le dossier libyen qui, de la même manière que celui du Mali, engage la France et l'Algérie.

Ce coup de fil intervient également 24 heures après un forcing opéra par plus de 570 ONG, mettant la France face à ses responsabilités dans le dossier des essais nucléaires menées durant les années 1960 dans le Sud algérien.

Le groupe des lauréats du prix Nobel de la paix 2017 a appelé la France à nettoyer les sites nucléaires en Algérie. «La France doit nettoyer les sites d'essais nucléaires en Algérie, où des déchets radioactifs restent des essais dans l'ancienne colonie, dans les années 1960», a souligné ce groupe. Les deux chefs d'Etat ont décidé de prendre le taureau par les cornes, pour dégoupiller les chantiers paralysants de la mémoire et celui de la cocaïnisation. La volonté de faire est réellement perceptible et les efforts pour rétablir les liens de partenariats entre l'Algérie et la France sont réels. Aussi, la réouverture prochaine des frontières donnera plus de densité à ce rapprochement.

En France, ce n'est pas seulement la diaspora algérienne qui attend avec impatience la réouverture de ces frontières, mais aussi les hommes d'affaires et les entreprises de l'Hexagone qui se préparent pour les chantiers post-Covid-19. Avec de nombreux changements intervenus dans la sphère économique dont, entre autres, l'annulation de la règle des 51-49, l'Algérie est devenue une réelle opportunité pour nombre d'entreprises et investisseurs en ces temps de crise sanitaire et économique. Mais pour qu'ils soient crédibles, ils doivent être durables. Un vrai défi pour les deux présidents qui doivent affronter un puissant lobby d'extrémistes nostalgiques de la France coloniale et de l'Algérie française.