C'est officiel. Les abonnés d'Algérie télécom touchés par les perturbations d'Internet durant la période des épreuves du bac de cette année seront dédommagés. C'est ce qu'a assuré, hier, à Alger, Sofiane Lounis, directeur de marketing de l'entreprise publique. Durant le jeu des questions-réponses à l'occasion d'une formation assurée par Algérie télécom et dédiée aux médias nationaux, ce responsable a expliqué à la presse que «les dossiers des abonnés touchés par les perturbations du réseau Internet durant la période des épreuves du bachot de cette année seront étudiés au cas par cas».

Cela avant d'ajouter que «s'il s'avère que le client est concerné, il sera remboursé».

Cette déclaration sera sans doute accueillie avec un grand soulagement de la part des internautes concernés qui réclament le remboursement des jours d'instabilité de la connectivité qui a marqué les épreuves du bac 2020. Elle intervient, faut-il le noter, au moment où les opérateurs de téléphonie mobile, n'ont, en aucun cas, abordé la possibilité d'indemniser leurs abonnés pour les pertes et les désagréments occasionnés. Sur la Toile, l'instabilité de la connexion durant la période précitée avait enflammé les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter ou Instagram, des pages et des comptes personnels se mobilisent et s'organisent, cherchant à rendre visible la campagne de dédommagement de la coupure temporaire, à travers des hashtags.

La connexion Internet, sur tout le territoire national, a été fortement perturbée durant toute la semaine des épreuves, de l'examen du baccalauréat. C'est visiblement pour empêcher la triche durant cet examen de fin de cycle, comme cela a été le cas, les années précédentes. Pour l'année prochaine, la situation sera, selon Allahoum Hocine, directeur divisionnaire auprès de l'entreprise publique, «meilleure». Ce responsable promet que «les épisodes de brouillage de l'Internet pendant les épreuves du bac feront partie du passé».

Poursuivant, il a affirmé à la presse qu'«il y a des techniques avancées qui seront utilisées durant les examens pour lutter contre la fraude au bac 2021».

S'agira-t-il d'une promesse qui ressemble aux anciennes? L'année prochaine nous le dira encore plus.

Intitulé «Au coeur des Tics», cette session de formation a été faut-il le noter, tenue en visioconférence, à laquelle, des centaines de journalistes issus des 48 wilayas du pays ont pu assister à distance. La session de formation a été l'occasion d'aborder différents sujets dans le domaine des nouvelles technologies, comme l'état des lieux du e-paiement en Algérie et son rôle pour réduire les préjudices du Covid-19. Les intervenants sus-cités ont présenté, chacun son tour, dans son domaine de compétence les nouvelles orientations technologiques d'Algérie télécom, dont le développement du réseau très haut débit en utilisant les technologies Fttx, Ftth et Fttb. L'autre nouveauté abordée par les responsables d'Algérie télécom, est le lancement du «Pack jeunes entrepreneurs». Une offre avec des tarifs très attractifs, destinée aux entreprises financées dans le cadre des dispositifs Ansej, Cnac et Angem.

Enfin à noter que ladite session de formation est synonyme de l'engagement d'Algérie télécom, leader sur le marché algérien des télécommunications, à investir dans le facteur humain, et en particulier les journalistes, pour plus d'efficacité, et renforcer leurs capacités et connaissances dans ce domaine.

Cette formation n'est pas la dernière, d'autres sessions seront organisées dans les prochains mois, comme nous l'avons appris des organisateurs.