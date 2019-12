Ali Benflis, 75 ans, s'est officiellement retiré de la vie politique. «En ce qui me concerne, j'ai mis un terme à mon parcours politique pour laisser la chance aux jeunes. Je contemplerai et j'utiliserai ma plume. Je serai content pour les réussites de ces jeunes», a-t-il annoncé, hier, lors d'une réception qu'il a organisée en l'honneur des cadres et des militants de son parti, Talaïe El Hourriyet, ainsi que des autres membres qui l'ont soutenu durant la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre dernier. C'est l'épilogue d'une carrière politique riche, mais émaillée d'entraves et de... malédictions. Il se présente sans succès à l'élection présidentielle de 2004, 2014 et 2019, où il réunit respectivement 6,4%, 12,3% des suffrages et 10,5% des suffrages exprimés. Il accuse sa troisième défaite dans la course à la magistrature suprême traînant ainsi le mauvais sort de l'éternel looser. Totalement déçu par les résultats de cette élection où il est arrivé en troisième position en ne récoltant que 10,6% des suffrages, Ali Benflis s'est résolu à cette décision pour céder la place aux jeunes. Parti avec une ferme certitude de gagner cette dernière présidentielle Benflis se revendiquait d'être, parmi les quatre autres, le candidat le plus proche des revendications du Mouvement populaire du 22 février. Avec son programme «d'urgence nationale», Benflis a assuré que celui-ci était dans la «droite ligne des revendications de la révolution pacifique et démocratique». Sa candidature visait à obtenir une «rupture radicale avec l'ancien régime» et «à l'avènement d'un nouveau système politique» En cas d'élection, Ali Benflis a encore promis de mettre en place de larges consultations afin de constituer «un gouvernement d'ouverture» composé des partisans de son programme, de membres de la société civile et «de compétences nationales connues pour leur expérience». La nouvelle Constitution devra être réécrite «dans un sens plus équilibré de répartition des pouvoirs, de manière à conjurer pour toujours le fléau de la personnalisation et des tentations totalitaires». En réponse à ceux qui le considèrent lui-même comme un des symboles du régime à déchoir, il affirme qu'il n'a pas «attendu le 22 février pour se révolter contre le pouvoir. Je le défie et le combats depuis 2004». Il n'a pas manqué de volonté mais les dieux de la politique ont voulu autrement. Sixième d'une fratrie de 12 enfants, Ali Benflis est né dans une famille d'agriculteurs nationalistes à Batna en 1944. En 1987, il est l'un des membres fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme.Il a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment ministre de la Justice de novembre 1988 à juillet 1991. Il revient sur la scène politique en tant que député du FLN lors des législatives de 1997. Deux ans après, en 1999, il dirige la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika pour l'élection présidentielle de 1999. Il occupe ensuite successivement les postes de secrétaire général de la présidence de la République, puis directeur de cabinet de la Présidence et chef du gouvernement, après la démission d'Ahmed Benbitour le 26 août 2000. Un an après sa nomination en tant que chef du gouvernement, Ali Benflis est élu, le 19 septembre 2001, secrétaire général du FLN, en remplacement de Boualem Benhamouda. Les rapports deviennent de plus en plus tendus entre lui et le président Bouteflika, il décide de croiser le fer avec ce dernier. Benflis s'est porté alors candidat à la présidentielle de 2004 contre Bouteflika. Il perd et fait sa traversée du désert en observant un silence politique de 10 ans. Il remet ça en 2014, toujours contre Bouteflika et perd une seconde fois. Et comme il n'y a jamais deux sans trois, il rate le coche encore une fois à l'occasion du scrutin du 12 décembre dernier. Une élection qui a sonné le glas de sa carrière politique.