Le dossier du général-major à la retraite, Ali Ghediri, sera examiné, aujourd'hui, par la chambre d'accusation près la cour d'Alger. Ses décisions ont été cassées par la Cour suprême, et le dossier renvoyé pour un autre examen. En détention depuis le 13 juin 2019, Ali Ghediri était poursuivi pour «intelligence avec l'ennemi» et «participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, ayant pour objet de nuire à la Défense nationale». Le premier chef d'inculpation a été abandonné par la chambre d'accusation qui a maintenu, cependant, le second. Le collectif d'avocats de l'ex-général-major s'est alors pourvu en cassation contre cette qualification des faits et la Cour suprême a rendu, dernièrement son verdict, en renvoyant le dossier pour un second examen, devant la même juridiction autrement composée. Une décision qui suscite beaucoup d'espoir chez la défense du détenu. Selon Me Aouicha Bakhti qui s'est exprimée sur les colonnes, d'un confrère, «la Cour suprême a donné raison à Ali Ghediri, en considérant que dans la forme les faits qui lui sont reprochés sont infondés. Elle a estimé que la chambre d'accusation a outrepassé ses prérogatives, en affirmant que les faits sont avérés, comme si ses membres étaient des magistrats de siège». L'avocat n'écarte pas le non-lieu pour son client. La chambre d'accusation pourrait, en effet, disqualifier les faits et prononcer le non-lieu. Elle pourrait aussi les requalifier et programmer le procès. À rappeler que depuis son incarcération, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avortée d'avril 2019 n'a cessé de clamer son innocence. Toutes les demandes de sa mise en liberté introduites ont essuyé un refus. Ali Ghediri qui a observé une grève de la faim interrompue à cause de sa contamination au Covid-19, avait aussi écrit au président de la République pour demander justice. Rappelons enfin que l'ex-général est le second ancien haut gradé de l'Armée à avoir été poursuivi pour «atteinte au moral de l'armée», après le général à la retraite, Benhadid.