Le verdict du procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad est tombé hier. Le verdict a été sans appel pour certains et clément pour d'autres. En effet, le verdict prononcé par la cour d'Alger comprend des réductions de peine pour certains prévenus, notamment le principal mis en cause, Ali Haddad qui a écopé d'une peine d e12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars, et les deux anciens Premiers ministres Ahmd Ouyahia et Abdelmalek Sellal qui ont été condamnés, hier, à 8 ans de prison ferme chacun, des réductions de peines pour certains et des relaxes pour d'autres. Pour rappel, les prévenus étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation, dont l'obtention de privilèges immobiliers et bancaires, et de marchés publics en violation de la législation en vigueur, corruption, transfert de fonds, d'abus de fonction à l'octroi d'indus privilèges au groupe Haddad, et financement occulte de campagne électorale en faveur du président déchu. Dans cette affaire, sont poursuivis, outre Ali Haddad et les deux anciens Premiers ministres, d'anciens ministres, à savoir Amar Ghoul, Amara Benyounès, Boudjemaa Talai, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaalène, ainsi que de hauts fonctionnaires de l'Etat. C'est ainsi que l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports Amar Ghoul a été condamné à 7 ans de prison. Tandis que Abdelkader Kadi, ancien ministre des Transports et des Travaux publics, a écopé d'une peine de 3 ans de prison ferme. Concernant les autres mis en cause, notamment les anciens ministres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, et les ministres des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talai et Abdelghani Zaalène, ils ont vu leur peine réduite à une année de prison ferme. Dans sa clémence, la cour d'Alger a infligé aux anciens walis, respectivement de la wilaya d'El-Bayadh et de Annaba, Abdallah Benmansour et Mohamed Salamani, deux ans de prison dont une année avec année avec sursis. Signalons au passage que l'ancien ministre du Commerce, Amara Benyounès, qui a vu sa peine réduite à une année, a quitté, hier, l'établissement pénitentiaire de Koléa après avoir purgé sa peine. Pour rappel, Amara Benyounès a été mis sous mandat de dépôt le 13 juin 2019. Pour ce qui est des membres de le famille Haddad, notamment Omar (dit Rebbouh), Amar, Mohamed, Sofiane et Meziane, ils ont tous été acquittés des accusations portées à leur encontre dans le cadre du procès. Il en a été de même pour les directeurs généraux des ports d'Alger, Abdelazi, Guerrah de Djendjen, Abdeslem Bouab, de Béjaïa, Djelloul Achour, de Mostaganem, Ryad Bouledjouidja. Signalons, enfin que la cour d'Alger a décidé la levée de la saisie de certains biens de la famille Haddad, et du principal mis en cause lui-même. Il s'agit des comptes de Rebbouh Haddad et de plusieurs biens mobiliers et immobiliers d'Ali Haddad, notamment trois lots de terrains et d'un appartement appartenant à l'Etrhb. Pour rappel, le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait condamné, en juillet dernier, le principal accusé Ali Haddad à une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions DA et la confiscation de tous ses biens, ainsi qu'une peine de 12 ans de prison ferme et une amende d'un (1) million DA à l'encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.