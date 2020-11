Un taux de participation a été très timide, jusqu’à 14 heures, au niveau de la wilaya de Constantine. C’est ce que nous avons constaté, de visu, lors d’une petite tournée au niveau des bureaux de vote au centre-ville, habituellement très fréquentés à cette heure-ci. Au CEM Benabdelmalek Ramdane, le chef de centre que nous avons sollicité pour quelques chiffres a refusé de s’exprimer et nous a demandé de partir et ne revenir qu’avec un ordre de mission, contrairement à celui de l’école primaire Filali, qui a accepté de parler. Ce dernier estime que le taux de participation est très faible dans un bureau de vote où seulement 14 femmes sur 400 inscrites ont voté, jusqu’à cet après-midi ; néanmoins il croit savoir que le nombre de votants va connaître une hausse d’ici les heures à venir. Même constat à la nouvelle ville Ali Mendjeli. Les citoyens ont eu «le pied lourd» pour aller voter en ce 1er Novembre. L’Autorité nationale indépendante des élections, a, cependant, enregistré un manquement en ce qui concerne l’information. Les journalistes n’ont pas reçu de badges pour pouvoir travailler librement et pas la moindre information n’a été communiquée aux organes de presse. Sur le plan de la sécurité, toutes les mesures ont été prises, les quelques citoyens rencontrés se sont déclarés satisfaits,notamment en ce qui concerne l’attitude des forces de sécurité, très accueillante.

Les gestes barrières ont été respectés dans les centres que nous avons pu visiter. Ce faible taux de participation traduit une certaine liberté d’expression, en ce qui concerne ce référendum relatif à la révision de la Constitution et c’était un risque à courir.