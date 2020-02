L'humour: voilà l'arme destructrice de la révolution du Sourire. Connus pour leur humour des plus déconcertants, les Algériens ont en fait la force de leur révolution. Depuis plus d'une année, ils nous ont gratifiés de perles dont certaines sont devenus légendaires. Cela avait commencé par les fameux «Allô Bouteflika?», des appels à l'hôpital de Genève pour «s'enquérir» de l'état de santé de l'ex-président. Le standard de cet établissement hospitalier a été envahi par des milliers d'appels aussi drôles les uns que les autres. À l'image notamment de cet internaute qui s'est fait passer pour un employé de Pizza Huts à Alger, et a réclamé le paiement de quatre pizzas qu'il prétend avoir livré au président. Cet humour a été accompagné d'une créativité qui rendrait jalouses les plus grandes agences de communication du monde. En effet, chaque vendredi apportait son lot de slogans et de pancartes, aussi originales les unes que les autres. Usant d'un esprit bien de chez nous, les manifestants adaptent leurs slogans au rythme de l'évolution de la scène politique. On rappelle cet épisode des plus loufoques qui a eu lieu lors de la première semaine du blocage des entrées de la capitale. Des Algériens se sont filmés en train d'entrer clandestinement à Alger pour participer au Hirak. Des jeunes de Cap Djinet (80 km à l'est d'Alger) ont joué aux harraga, en accédant à El Bahdja dans une...barque! Des vidéos et des photos qui ont fait le buzz, ne manquant pas de détendre une atmosphère explosive. Toutefois, au-delà de la détente, derrière cette petite touche d'humour, se cachent des messages politiques très forts. On est passé du «cachir» aux singes et aux ânes qui participent aux manifestations jusqu'aux déclarations d'amour, un 14 février, pour le Saint -Hirak.