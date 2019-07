Un challenge à la connotation de détermination, quand -il s’agit de l’intense volonté des responsables de cette wilaya en phase de regain d’intérêts. Ce ne sont pas les projets qui manquent à Annaba, c’est plutôt une question de rigueur, de sérieux et de suivi. Des critères fondamentaux de la politique du wali de Annaba et de son exécutif. Un staff aux aspirations d’une population, dont l’engouement pour une vraie belle ville, se fait sentir chaque jour un peu plus. Sans dénigrement aucun à ce qui est légitime pour les habitants de la wilaya de Annaba, le Conseil des participations de l’Etat (CPE), avec le concours des efforts des autorités locales, a donné son accord, mardi 25 juin à Alger pour la réalisation de trois mégaprojets, à savoir le «ShoppingMall», «Les Terrasses du port» et l’hôtel quatre étoiles(à l’aéroport Rabah-Bitat). Objets de moult critiques, gelés et laissés à l’abandon par d’ex-responsables, ces projets d’envergure, seront quand même concrétisés entre 2022-2023. Il s’agit là d’un acquis pour la wilaya de Annaba, abandonnée longtemps par d’ex-responsables, qui n’avaient d’égard que pour leurs intérêts. Défendus avec abnégation par le wali de Annaba, qui a porté ces projets, au plus haut niveau de l’Etat. Il est parvenu à convaincre, de l’importance et l’impact de ces projets sur plusieurs secteurs dans la wilaya de Annaba. En dépit des difficultés financières pesant sur le pays, la demande de relance des projets a été fortement soutenue et appuyée par plusieurs membres, lors de la réunion du CPE. Ce dernier a fini par donner l’aval pour la concrétisation des trois projets, portés, convient-il de le souligner, par la SIH (Société d’investissements hôteliers, en partenariat) avec, l’entreprise portuaire de Annaba (l’Epan).La matérialisation de ces infrastructures aura un impact sur le développement économique, touristique, culturel et urbanistique de Annaba.