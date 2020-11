Autant de propos au pesant d'or, traduisent la conscience citoyenne des Annabis, quant à la portée de l'échéance de ce dimanche, le référendum pour le projet de l'amendement de la Constitution en l'occurrence. Se disant pas prêts de vivre des épreuves aux lourdes conséquences, les habitants de cette wilaya pionnière en matière de sagesse, estiment que l'heure de la vérité a sonné pour une nouvelle ère. Et le référendum est la première étape d'un avenir meilleur pour toute l'Algérie. Ces avis qui ne font pas de divergence entre plusieurs citoyens interrogés, dénote de la «citoyenneté» et le «vivre ensemble», dans une Algérie qui appartient à tous les Algériens. Ces derniers, dont le devoir est de la hisser vers le haut, «nous devons être les pierres solides de son édification», a dit Lyamine, ce jeune commerçant. Pour lui, il ne faut même pas douter de la question car explique-t-il: «Nous avons revendiqué le changement, aujourd'hui nous le vivons pleinement et le vote en est la preuve.» Bien que n'ayant pas eu l'occasion de consulter les textes de la nouvelle Constitution, l'interlocuteur a mis en avant son adoption «j'ai confiance en les hommes de mon pays et je voterai oui». Un groupe de jeunes sur l'une des places du Cours de la révolution, sont sur la même longueur d'onde: «Aucun doute, on est favorable à cet amendement qui nous donne en tant que jeunes, la place qui nous revient», lance Nassim. Cet étudiant en mécanique avec ses copains de fac, ne s'est pas approprié la parole, en toute indiscrétion, nous l'avions entendu débattre de la promotion du statut des jeunes dans cette nouvelle Constitution. «Elle est fructueuse et vient concrétiser les promesses du président», a expliqué Djamel du même département. Aux termes des propos des uns et des autres, c'est un espoir qui renaît avec cette nouvelle Constitution, dont le président de la République en a fait un pacte social, comme expliqué par Mihoub «Ce pacte social est l'oeuvre de Tebboune qui est parvenu à réconcilier et unifier les Algériens autour d'un même et unique objectif, la construction d'une nouvelle Algérie». L'interlocuteur, douanier de son état, a estimé que la réussite de ce référendum sera une autre leçon de nationalisme, que les Algériens vont donner pour la deuxième fois au monde, comme ce fut lors du Hirak.