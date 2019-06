Des dizaines de milliers de femmes et d’hommes ont pris part, hier, à Tizi Ouzou, à la 18ème marche du vendredi pour réaffirmer, notamment leur attachement indéfectible à leur identité amazighe : «Anwa wigui, d imazighène» (nous sommes des Amazighs ou Berbères), tel a été l’un des slogans phares et l’un des plus scandés, hier, dans la ville des Genêts par des manifestants plus que jamais déterminés à poursuivre leur chemin vers la liberté et la justice. Comme il fallait s’y attendre donc, la marche d’hier à Tizi Ouzou a drainé une foule nombreuse et les slogans ont été axés plus particulièrement sur l’attachement des citoyens à leur identité amazighe qui est indissociable du sort et de l’avenir de l’Algérie pour laquelle les Algériens se battent pacifiquement depuis le 22 février dernier.

Le campus de Hasnaoua a été, dès le milieu de l’après-midi, envahi par des milliers de manifestants dont une infinité de femmes de tous âges. Le drapeau amazigh, fièrement exhibé, a encore une fois côtoyé harmonieusement le drapeau national pour lequel 1 million et demi de martyrs ont sacrifié leur vie.

Les rangs des manifestants n’ont pas cessé de grossir avant qu’ils ne battent le pavé en empruntant le trajet habituel depuis le 22 février dernier et ce pour le 18ème vendredi d’affilée. En plus du drapeau berbère déployé en très grand nombre, les manifestants étaient aussi munis de posters géants du Rebelle Matoub Lounès, qui représente aussi le symbole du combat identitaire amazigh et dont on commémorera le 21ème anniversaire de l’assassinat dans 4 jours. Les mêmes slogans exigeant un changement radical dans le système politique dirigeant le pays depuis une vingtaine d’années, ont resurgi hier dans une ambiance pacifique et de fête, et fidèle à toutes les actions qui ont eu lieu dans la région depuis le début du Hirak. Des emblèmes nationaux géants ont aussi été déployés lors de la marche d’hier par les Tizi Ouzéens pour réaffirmer également leur attachement à leur pays pour lequel la région avait payé un lourd tribut lors de la guerre pour l’indépendance, faut-il le rappeler.

L’ombre de Krim, Abane, Amirouche et de tant d’autres héros de la révolution a d’ailleurs plané sur la marche d’hier à Tizi Ouzou.

Les manifestants ont aussi brandi des posters géants d’autres héros et figures emblématiques de notre glorieuse guerre d’indépendance, qui ne sont pas de la région, à l’instar de Larbi Ben M’hidi et de Mostefa Benboulaïd, pour dire que le peuple algérien est uni dans son histoire et dans son avenir. Ce qui a attiré particulièrement l’attention des manifestants hier à Tizi Ouzou, c’était la présence du président de la JSK, Chérif Mellal qui, en sa qualité de citoyen, a tenu à manifester tout naturellement et spontanément, dans le cadre de cette révolution pacifique et populaire qui vise à instaurer un véritable Etat de droit et de justice tel que rêvé par le 1,5 million de martyrs.