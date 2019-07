Dans son communiqué, Karim Younès, président du Panel reconnu par le pouvoir, invite 23 personnalités à « répondre à l’appel de la patrie ». La mission du Panel est, selon le communiqué, celle de « prendre contact et de mener des consultations avec les acteurs de la société civile, les personnalités nationales, les partis politique et les activistes du Hirak des différentes wilayas du pays pour mettre en place une conception précise des voies devant permettre une sortie de la crise actuelle ». Il s'agit de: Djamila Bouhired, Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet, Lyes Zerhouni, Boudiba Messaoud, Guessoum Abderrazak, Rachid Benyelles, Hadda Hazam, Brahim Ghouma, Brouri Mansour, Hanifi Rachid, Adda Bounedjar, Fares Mesdour, Mustapha Bouchachi, Chems Eddine Chitour, Benbraham Fatima Zohra, Drifa Ben M'hidi, Saïd Bouizri et Mokrane Ait Larbi.