Après Oussama Ben laden abattu par un GI's américain d'une balle dans la tête en mai 2011, après Abou Bakr al-Baghdadi qui a actionné se ceinture d'explosifs, face à un commando venu l'éliminer dans le nord-ouest de la Syrie en octobre 2019, un autre chef djihadiste disparaît, emportant avec lui ses secrets. Le leader d'Al-Qaîda au Maghreb islamique (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, a été tué par les forces françaises dans le nord du Mali, a affirmé, vendredi dernier, sur Twitter la ministre des Armées, Florence Parly.

Ce chef historique du djihad en Afrique, commandant de plusieurs groupes sahéliens, a été tué mercredi, a précisé la ministre. «Plusieurs de ses proches collaborateurs» ont également été «neutralisés».

«Ce combat essentiel pour la paix et la stabilité dans la région vient de connaître un succès majeur», a-t-elle ajouté. Les premières questions qui s'imposent aux spécialistes des questions sécuritaires sont: quelles seront les conséquences pour l'organisation terroriste, Aqmi, désormais privée de son leader? La mort de Droudkel entraînera-t-elle celle de son organisation terroriste? La réponse peut décevoir, mais Aqmi survivra à la mort de son leader comme l'a été Al-Qaïda à la disparition de Ben Laden et Daesh avec l'élimination d'Al Baghdadi. Pour ces nébuleuses terroristes, la mort n'est qu'une étape naturelle dans un combat qu'elles considèrent comme étant «saint». L'élimination de ce chef terroriste au Mali est une preuve qu'il est quasiment impossible de surveiller les déplacements dans ces vastes territoires du Sahel aux frontières poreuses et aux multiples acteurs. La donne encourageante est que Aqmi, tout comme Daesh d'ailleurs, ont perdu de nombreux combattants, ces dernières années et de ce fait peinent à attirer de nouvelles recrues parmi les civils. Cependant, la guerre contre le terrorisme au Sahel est loin d'être finie. Affaiblie, mais la capacité de nuisance d'Aqmi est toujours de mise. Il ne faut surtout pas sous-estimer les cellules dormantes. à la manière d'un animal blessé vivant ses derniers spasmes, Aqmi peut se manifester par de terribles actions terroristes dans la région du Sahel. aussi les services de sécurité algériens, notamment les détachements militaires, sont en alerte; l'alerte maximale est de mise aux frontières et au niveau des installations économiques stratégiques.

Il reste qu'au plan militaire, cette « victoire» est bonne pour le moral des troupes françaises qui étaient au bord de l'enlisement dans le bourbier sahélien. Les 5 100 militaires engagés dans le cadre de l'opération «Barkhane», la plus importante opération extérieure de l'armée française, accusaient des signes de fléchissement et il a fallu pour la France de faire appel aux secours internationaux. C'est ainsi que «Barkhane» a reçu, ces derniers mois, le renfort de quelques pays européens. Le Danemark a envoyé deux hélicoptères lourds Merlin et 70 militaires pour en assurer le pilotage et la maintenance.

Depuis juillet 2018, une centaine de Britanniques et trois hélicoptères lourds Chinook prêtent main forte en matière de logistique, ravitaillement et transport de troupes. Washington fournit enfin, des capacités cruciales de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique pour un coût de 45 millions de dollars par an.

La mort de Droudkel va certainement entraîner un réaménagement des forces militaires internationales qui essaiment la région sahélienne. Cette élimination coïncide également avec le déploiement des forces spéciales européennes, chargées d'épauler les forces maliennes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette force baptisée «Takouba», sera opérationnelle dans les prochaines semaines.