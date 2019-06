Quelques dizaines d’étudiants se sont rassemblés aujourd’hui au centre-ville pour protester contre le système et notamment le maintien du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et du Premier ministre Noureddine Bedoui. Les étudiants munis du drapeau national ont appelé à l’application des articles 7 et 8 et de poursuivre les opérations contre les corrompus. Mais ils ont aussi scandé « Arabe, Amazigh khawa khawa, ma tafrakhoum adaoua ». Un nouveau slogan pour exprimer leur unité et solidarité en ces moments particuliers. C’est le 18ème mardi où les étudiants se sont mobilisés. Malgré la chaleur qui dépasse les 42° à l’ombre. Cependant leur nombre a complètement diminué. Alors qu’ils étaient un million au départ, les étudiants ne sont que quelques dizaines, ces derniers temps. Cette mobilisation s’essouffle et beaucoup se sont retirés. Certains pour des examens de fin d’année, d’autres pensent que leur mouvement a dévié.