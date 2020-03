L'initiative a un parfum de désespoir. Cependant, qui ne tente rien n'a rien. Les prix du pétrole se sont effondrés. Ils ont connu l'une des plus sévères dégringolades de leur histoire. L'épidémie du coronavirus qui s'est déclarée en Chine a durement impacté l'économie de ce pays, gros importateur mondial de pétrole. Ses importations qui auraient baissé de plus de 3 millions de barils par jour ont contribué à faire couler les cours de l'or noir. Le coup de grâce ayant été porté par l'Arabie saoudite qui a décidé d'augmenter sa production est de brader ses prix. Suite au niet de Moscou à la proposition saoudienne de réduire la production de l'alliance Opep-non-Opep de 1,5 million de b/j, lors du sommet de l'Opep qui s'est tenu le 6 mars à Vienne en Autriche, Riyadh a décidé d'augmenter la sienne. L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle augmenterait sa production encore davantage si nécessaire, jusqu'à un record de 12 millions de barils par jour, et réduire ceux de sa vente de brut sur les marchés étrangers à un niveau sans précédent depuis au moins 20 ans, en offrant des remises sans précédent en Europe, en Extrême-Orient et aux États-Unis pour inciter les raffineurs à acheter du brut saoudien aux frais d'autres fournisseurs. Une décision qui, en principe, signe l'arrêt de mort de l'accord Opep-non Opep, né lors d'un sommet historique qui s'est tenu à Alger le 28 septembre 2016 en marge de la 15ème édition du Forum international de l'énergie. Le ministre algérien de l'Energie y croit encore. «L'accord de coopération Opep-non Opep, signé fin 2016, est toujours en vigueur et ce bien que les parties participant à la réunion de vendredi dernier ne soient pas parvenues à un accord définitif sur la baisse de la production», a-t-il affirmé jeudi dans une déclaration en marge d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale. «Les pays membres à l'Opep et leurs partenaires poursuivront les débats et les rencontres pour parvenir à un accord et la recherche de mécanismes devant rétablir l'équilibre du marché pétrolier, au regard des répercussions du coronavirus sur le marché pétrolier et ses retombées sur l'économie mondiale», a révélé Mohamed Arkab.

Les pays de l'Opep et leurs partenaires avaient signé, au terme de la réunion du Comité technique conjoint (JTC) de l'Opep, tenue vendredi dernier, une décision pour poursuivre l'action dans le cadre de l'accord de coopération de 2016, ajoutant que ces pays devront poursuivre l'examen de possibilités de baisse de production à même de rétablir l'équilibre du marché, a précisé le successeur de Mustapha Guitouni. Le ministre de l'Energie avait appelé la veille (mercredi, Ndlr) les pays membres de l'Opep et leurs alliés à réunir les experts du Comité technique conjoint en vue d'analyser les conditions actuelles du marché pétrolier qui fait face à un double choc d'offre et de demande, provoqués par l'épidémie de coronavirus. «D'intenses contacts et discussions ont été engagés, depuis lundi, avec les pays membres de l'Opep et non membres de l'Organisation en vue de rechercher les voies et moyens devant permettre de restaurer l'équilibre et la stabilité du marché pétrolier», a révélé le président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. «Je me suis entretenu avec le secrétaire général de l'Opep et nous sommes d'accord qu'en ce moment de crise profonde, il convient de maintenir le dialogue et la communication entre les pays Opep et non Opep, à tous les niveaux», a indiqué le ministre dans un entretien accordé à l'APS.

Peut-on espérer déboucher sur un consensus qui permettrait de préserver l'accord Opep+ et stopper la saignée des prix? «Nous sommes optimistes de parvenir à un consensus au sein des pays Opep et non Opep pour une diminution de la production afin de réduire les stocks actuels, d'autant plus que les prévisions de croissance de la demande pétrolière sont fortement révisées à la baisse», a affirmé Mohamed Arkab. Deux conditions s'imposent pour que l'or noir retrouve des couleurs: il faudrait que le coronavirus baisse d'intensité et que l'Arabie saoudite et la Russie reviennent à de meilleures intentions. Ce qui n'est pas acquis d'avance.