Le sous-sol du sud du pays renferme des ressources exceptionnelles sur lesquelles peut s'appuyer l'économie nationale à la recherche d'un nouveau souffle. Il y a bien entendu le pétrole et le gaz qui demeurent incontournables. Il va falloir, désormais, compter aussi sur l'exploitation minière, un filon en dormance qui vient de sortir de son hibernation. Après l'or noir place à l'or tout court.

Le ministre des Mines est depuis, hier, à pied d'oeuvre pour lancer un des chantiers majeurs de son secteur. Il effectue une visite de travail, du 7 au 9 février, à Tamanrasset et Illizi, où il procédera au lancement officiel de l'exploitation minière artisanale, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh indiquait un communiqué de son département. «À Tamanrasset, comme à Illizi, le ministre des Mines, procédera au lancement effectif de l'exploitation minière artisanale par la remise des permis miniers aux microentreprises créées et gérées par les jeunes de ces deux wilayas» précise la même source. Un nouvel «Eldorado» qui va probablement attiser des convoitises. Des «garde-fous» sont prévus pour éviter une exploitation sauvage, anarchique de cette richesse qui, tant convoitée depuis la nuit des temps, a fait le bonheur d'anciens royaumes africains avant qu'elle ne signe leur déclin.

Les jeunes «chercheurs d'or des temps modernes» devront se plier à certaines conditions avant de se lancer dans cette aventure tout aussi excitante qu'exaltante, qui doit répondre à des objectifs économiques que s'est fixés le pays pour asseoir un nouveau modèle de croissance. Un challenge auquel ils sont associés. «Les jeunes bénéficieront d'une formation dispensée par les experts en matière d'extraction et d'utilisation des différents outils nécessaires pour une exploitation artisanale.

L'aspect management d'entreprise est également pris en charge par cette formation» soulignent les services de Mohamed Arkab qui saisira cette opportunité pour se rendre sur le site de la mine d'or d'Amesmessa qui constitue l'un des comptoirs qui recevront le minerai extrait par les microentreprises. 92 ont été créées à Tamanrasset et 88 à Illizi. Des entités économiques qui doivent s'impliquer dans le processus d'investissement minier. L'ex-ministre de l'Energie s'est fixé comme challenge de réorganiser le secteur minier à travers la révision de la loi minière pour attirer davantage les investisseurs en vue d'optimiser la production. Le sous-sol algérien regorge de richesses, de ressources inestimables, en dormance. C'est le cas du phosphate. Celui de l'Est du pays. Trois wilayas: Tébessa, Souk Ahras et Annaba sont concernées par le lancement d'un mégaprojet d'un montant de 6 milliards de dollars. Ce chantier doit s'étaler sur trois phases, de 5 ans chacune. La première nécessitera un investissement de 3 milliards de dollars qui sera génératrice d'une plus-value devant permettre de financer les deux autres.

Les recettes de cette production pourraient financer les deux autres phases, d'un coût de 1,5 milliard de dollars chacune. L'exploitation de cette matière première a pour particularité de receler, en toile de fond, un projet intégré incontestable. En d'autres termes, c'est un projet gagnant-gagnant qui ne nécessitera pas de puiser dans des caisses qui ont beaucoup plus besoin d'être renflouées. Ce qui répond tout à fait aux recommandations du président de la République qui a fait de la rationalisation des dépenses un pôle inamovible de son action pour faire face à la terrible crise financière que traverse le pays.