L’ex-directeur général de l’hôpital d’Oran vient d’être arrêté. Il est accusé de malversations et de gestion financière désastreuse dudit hôpital ayant subi un préjudice tournant d’un pactole arrêté à 33 milliards de centimes. Le mis en cause sera présenté devant les justiciers dès que les formalités policières auront été complétées dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre la corruption lancée un peu partout dans plusieurs secteurs. Si nul n’est infaillible dans sa mission, la petite erreur demeure toujours pardonnable contrairement aux délits liés à la corruption, la mauvaise gestion et les malversations qui sont sévèrement réprimées par la loi, le Code pénal. C’est, en tous les cas, une véritable chasse aux sorcières déclenchée, ces derniers jours, par les deux corps de sécurité, les éléments de la Gendarmerie nationale et les policiers. L’hôpital d’Oran ou encore le CHU Benzerdjeb, a, dans plusieurs affaire, été cité comme source de problèmes liés à ce genre de délits perpétrés, à grande échelle, par sa tête «pensante», la direction le guidant. Dans un passé très récent, une peine d’emprisonnement de trois ans a été requise par le tribunal correctionnel de la cité Djamel contre l’ancien directeur général du CHU d’Oran, B. Bouhadjar, jugé « pour attribution de marchés en violation du Code des marchés publics ». Huit autres personnes, dont des entrepreneurs ayant bénéficié de projets de construction à l’hôpital d’Oran, étaient également poursuivies pour avantages injustifiés dans les marchés publics. A la barre, l’accusé principal a entièrement nié les accusations liées à l’attribution des marchés portant sur des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection de l’hôpital : »La passation des marchés s’est faite conformément au Code des marchés publics et je n’ai privilégié aucune entreprise au détriment d’une autre. C’est une cabale qui a été montée contre moi», a-t-il lâché. Les sept autres mis en cause (un accusé ne s’est pas présenté, ndlr) ont également nié avoir été avantagés dans l’attribution des marchés en question. Ils ont déclaré avoir soumissionné et obtenu les projets comme le prévoit la réglementation en vigueur, tout en affirmant qu’ils n’ont aucun lien avec l’ancien DG. Ces arguments ont été rejetés par le procureur de la République qui a requis trois ans de prison contre tous les accusés. Les avocats de la défense ont soutenu que leurs clients ont obtenu les projets en se conformant aux dispositions du Code des marchés publics. Cette chasse se poursuit. Un coup de filet sans précédent a été opéré récemment à Oran, dans le cadre d’une enquête sur la dilapidation du foncier de la wilaya, où plusieurs hauts responsables ont été arrêtés manu militari par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. Parmi le lot des personnes arrêtées, on peut citer Nouasri Salah, l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Oran, qui était à la tête de la police à Oran jusqu’à l’année dernière, l’actuel maire de la commune d’Es Senia, Yahia Bounaka, mais aussi un vice-P/APC et un élu de cette même commune. Il faut savoir que ce coup de filet fait suite à l’arrestation, la veille, du directeur de l’agence foncière d’Oran, Mohamed Mebarki qui, selon des indiscrétions, n’a pas tardé à citer, lors de son audition, plusieurs noms, ce qui a permis aux éléments de la police judiciaire de procéder aux arrestations. Ce dernier a été intercepté au niveau de la plage de Corales à bord d’une embarcation de fortune, alors qu’il tentait de prendre la fuite vers l’Espagne. Triste fin de ces «hommes» qui se sont ingéniés dans la mauvaise gestion des affaires de la cité, la transformant en empire des trafics lambda, bafouant toute la réglementation.