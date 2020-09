La capitale du pays a été le théâtre d'une scène répugnante et désolante, hier. Tout a été bloqué tôt le matin, les usagers de la route et les transporteurs publics ne pouvaient pas se déplacer sans que cela ne ressemble au supplice de Tantale. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'ensemble des cités et rues de la capitale a transformé la vie des Algériens et des Algériennes en une somme d'amas et de crues. Les routes bloquées, la circulation à cédé la place à une congestion calamiteuse. Les usagers de tous genres ont passé des heures dans la rue, de bon matin dans une ambiance, le moins que l'on puisse dire, abracadabrante. La capitale a renoué comme à l'accoutumée avec la médiocrité et l'incurie qui s'affichaient avec hantise chaque année à l'approche de l'hiver signalant ses prémices avant l'heure. Les situations chaotiques, d'hier, ne sont pas la conséquence des chutes considérables de pluie, loin s'en faut. C'est la main des médiocres, comme chaque année, qui était derrière ce tableau hideux et livide d'une capitale ressemblant à une somme de débris, d'amas et de crues. L'Algérien est devenu un abonné de ces scènes de désolation qui accompagnent son quotidien. Le paradoxe dans tout ça, c'est que ces situations se répètent dans les mêmes endroits et lieux chaque fois que l'automne annonce son «oracle», mais cela n'a pas aidé les «médiocres» qui pullulent dans les collectivités locales et les services d'hygiène censés anticiper ce genre de situation somme toute ordinaire sous d'autres cieux. Il s'agit de remettre les avaloirs dans leur état fonctionnel et opérationnel sans déployer beaucoup de moyens. Il suffit de faire l'entretien périodique et le nettoyage cyclique des avaloirs dans la perspective de préparer tout le monde à cette saison connue par ses perturbations et variations climatiques. Mais cela est devenu une tâche relevant des 12 travaux d'Hercule chez nous. Cela exige de la cogitation et de la réflexion raffinée et de la haute voltige. La scène d'hier doit provoquer des réactions au niveau des pouvoirs publics, cette honte de trop et cette cacophonie de médiocrité qui persiste d'une manière aussi dramatique, que kafkaïenne, doivent cesser illico presto. Le drame d'hier, qu'a vécu la capitale, a montré que la gestion des collectivités locales et ses succédanés est vouée à la médiocrité et des pratiques inqualifiables et indescriptibles dont l'absence d'une visibilité en matière de management et de gestion a atteint son paroxysme. Il est temps de revoir la conception de la gestion de la ville et de la mobilité urbaine. Le schéma directeur de la ville doit être revu de fond en comble et les prérogatives doivent être déterminées pour la partie responsable de cette mission, qui rendra des comptes quant à sa gestion. Beaucoup de marchés ont été offerts sous la table et d'une manière déloyale, dépourvus du critères légaux quant à une soumission en bonne et due forme pour réhabiliter les villes et les cités en matière d'assainissement et d'embellissement. Cette pratique obéissant à la logique du clientélisme et du népotisme a participé d'une manière drastique et désastreuse dans la dégradation de nos villes et cités à telle enseigne que dès que la pluie s'abat sur nos villes et cités, ces dernières se transforment en un lieu marécageux et un espace de boue et de crue. C'est le signe de la médiocrité à outrance et une scène de détérioration des valeurs basiques de la compétence en favorisant la prédation et les rapports fondés sur le népotisme et le favoritisme. Il est temps que tout cela cesse.