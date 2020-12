Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé avoir trouvé, après des recherches supplémentaires, «la formule gagnante» pour son vaccin contre la Covid-19 développé avec l'université d'Oxford, sur lequel le régulateur britannique doit se prononcer dans les tout prochains jours. «Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres», a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans le Sunday Times, assurant que son vaccin assurait une «protection de 100%» contre les formes sévères du Covid-19. Dans les résultats intermédiaires d'essais cliniques à grande échelle, réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, le laboratoire britannique avait annoncé, en novembre, que son vaccin était en moyenne efficace à 70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna. Derrière ce résultat, en moyenne, se cachent de grands écarts entre deux protocoles différents: l'efficacité est de 90% pour les volontaires qui ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe vacciné avec deux doses complètes.Ces résultats avaient été critiqués, car l'injection d'une demi-dose était due à une erreur et un groupe relativement réduit avait suivi ce protocole.