Le bureau de poste de la localité de Merkala, commune de Taghzout, daïra de Haïzer a été attaqué mardi en début de soirée par des individus armés de fusils de chasse. On parle de la subtilisation d'une somme avoisinant les 80 millions de centimes. «Le braquage a eu lieu mardi après-midi, des individus armés de fusils de chasse se sont introduits à l'intérieur dubureau de poste de Merkala, ont menacé et agressé un employé du bureau, avant de voler une somme d'argent et de prendre la fuite», a déclaré le directeur d'Algérie poste Yacine Djebbari. Djebbari a précisé, par ailleurs, qu'une enquête avait été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale, qui se sont dépêchés aussitôt sur les lieux du hold-up. «L'enquête est toujours en cours pour pouvoir connaître le montant exact volé et l'identité des auteurs de cet acte», a-t-il conclu. Précisons que cette attaque succède à une autre, identique, qui il y a plus d'un trimestre, avait ciblé une poste isolée de la commune d'El Hachimia, au sud de Bouira.