Quels nouveaux horizons pour le secteur de l'énergie? Abdelmadjid Attar qui a troqué son costume d'expert pour celui de ministre a donné la vision qu'il compte impulser à son domaine dont il a la lourde tache de redresser. Par où commencer?

La législation! Il annonce, dans ce sens, l'application très prochaine de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

«Quarante-trois textes d'application relatifs à cette nouvelle loi, adoptée en 2019, doivent voir le jour avant la fin de l'année», a-t-il indiqué, hier, à l'émission LSA Direct du quotidien Le Soir d'Algérie. «Nous espérons terminer bientôt avec une quinzaine de textes qu'on va envoyer au secrétariat général du gouvernement. Une autre quinzaine sera prête vers le mois d'octobre et le reste d'ici à la fin de l'année», a-t-il soutenu avant de s'insurger contre le retard enregistré dans la préparation de ces textes d'application. «Le retard des textes d'application est vraiment une tare. En principe on prépare ces textes en même temps que la loi en question, avant même qu'elle ne soit votée par le Parlement, et une fois la loi adoptée, on met à jour ces textes, dans le mois qui suit ou dans les deux mois au plus tard», a-t-il constaté. «Ça fait 10 mois que la loi sur les hydrocarbures a été adoptée et aucun texte d'application n'a été publié à ce jour», a déploré le ministre qui a rejoint le gouvernement en juin dernier. Il révèle à ce propos que ces textes d'applications sont sa priorité numéro une. «Depuis que je suis à la tête du ministère c'est (la finalisation des textes d'application, Ndlr) ma première priorité» a-t-il assuré en évoquant la mise en place d'un comité de pilotage, composé de plus de 40 cadres qui travaillent en continu sur ces textes. Mais pourquoi donc cette loi est si importante? «Vous savez, une loi c'est moins de 50% en matière de renouvellement des réserves et de partenariat, l'essentiel est sur le terrain: Il faut lutter contre la bureaucratie et être transparent vis-à-vis des partenaires», a expliqué en insistant sur la fluidification des démarches sur le terrain.

D'ailleurs, il parle de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach qui, selon lui, doit sortir des sentiers battus et se concentrer sur ses métiers de base. Il fait un constat alarmant de la situation dans laquelle il l'a trouvée. «Je l'ai retrouvée (la Sonatrach) dans un état, plus ou moins, dégradé, surtout au point de vue efficacité et renouvellement des réserves (...) en plus, la pression sur elle a augmenté», a-t-il analysé. «Afin de parer à ses défaillances et renforcer sa position, la Sonatrach doit revenir à ses cinq métiers de base que sont l'exploration, la production, le transport, la commercialisation et la transformation», a-t-il avancé. Il indique que «petit à petit, elle va se retirer des autres métiers».

Enfin, Abdelmadjid Attar est revenu sur l'épineuse question de l'exploitation du gaz de schiste. Sans détours, il soutient que ce dossier a été «entouré de fabulation». «On est en train de fabuler sur le gaz de schiste, alors qu'aujourd'hui, l'avenir, dans le monde entier, c'est l'électricité (...) tout ce que fait Sonatrach actuellement en matière de schiste est l'évaluation du potentiel c'est tout», a-t-il souligné en soutenant que cette énergie n'est pas une rente, mais un appoint pour la sécurité énergétique. «Si nous serons appelés à y recourir dans 10 ans, on va le faire... il ne s'agit pas d'une rente, mais d'un appoint pour la sécurité énergétique, au-delà de 2030», a-t-il conclu.