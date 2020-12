La 105ème réunion de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole s'est tenue dans un contexte géopolitique particulier. Le Monde arabe se fracture. Certains pays ont normalisé leurs relations avec Israël. Deux d'entre eux, les Emirats arabes unis et Bahreïn sont membres de l'Opaep. Pour l'anecdote, l'Égypte a été expulsée en 1979 de l'Opaep, après la signature des accords de Camp David, avant d'être réintégrée, une décennie plus tard. Le sujet a-t-il été débattu? Rien n'a filtré à ce propos. Les discussions étaient focalisées sur deux points centraux. Lesquels? Lors de cette session qui se tiendra par visioconférence, les ministres arabes de l'Energie discuteront du projet relatif au budget prévisionnel de l'organisation pétrolière pour l'année 2021, indique une dépêche de l'APS qui souligne que les travaux de cette 105ème réunion du Conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes exportateurs de Pétrole (Opaep), ont débuté sous la présidence du ministre algérien de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Le Conseil a abordé, par ailleurs, les voies et les moyens de redynamiser et de développer les activités du secrétariat de l'Opaep, en tenant compte des nouveaux changements opérés au niveau mondial, ainsi que la tenue du 12ème Congrès arabe sur l'énergie, selon la même source qui a ajouté que les participants ont également focalisé leurs discussions sur la situation de l'industrie pétrolière mondiale. Le sujet était incontournable, connaissant de surcroît le poids que pèse l'Opaep sur le marché mondial de l'or noir. L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, qui compte en son sein le Koweït, la Libye, l'Arabie saoudite, l'Algérie, les Emirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Irak, l'Egypte et la Syrie représente plus de 55% des ressources pétrolières disponibles de la planète et produit plus de 20 millions de barils par jour. Il était donc inévitable de se pencher sur l'état du marché de l'or noir particulièrement miné par la pandémie de Covid-19 et une demande qui n'est pas encore près de faire le plein. L'Agence internationale de l'énergie a revu à la baisse, de façon notoire ses prévisions de demande mondiale de pétrole. Le rapport mensuel du bras énergétique armé de l'Ocde publié le 12 novembre, indique que la demande chuterait de 8,8 millions de barils par jour en 2020, soit 0,4 mb/j de plus que ce que stipulait le précédent rapport, pour pointer à 91,3 mb/j. Selon les experts de l'AIE, on peut espérer un rebond de quelque 5,8 millions de b/j en 2021, alors que leurs dernières estimations le donnaient autour des 5,5 millions de b/j. Même la mise sur le marché d'un vaccin anti-Covid-19 ne trouve pas grâce à leurs yeux. «Il est bien trop tôt pour savoir comment et quand les vaccins permettront le retour d'une vie normale. Pour l'instant, nos prévisions n'indiquent pas d'impact significatif au premier semestre de 2021», avait indiqué l'Agence internationale de l'énergie. Autant de facteurs qui ont laminé le secteur des hydrocarbures. À elle seule, l'industrie pétro-gazière doit accuser 1800 milliards de dollars. «L'effondrement des prix du pétrole qui en résulte, devrait causer une perte de près de 2000 milliards de dollars pour le secteur du pétrole et du gaz.» en 2020, selon les projections de l'agence de notation Fitch Ratings. Le baril de Brent a tout de même clôt la semaine, qui s'est achevée vendredi, tout près des 50 dollars, après avoir franchi ce seuil, la veille, pour la première fois depuis 10 mois. L'Opaep appréciera.