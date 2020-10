Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, à déclaré, hier à Alger, que «l'Opep, l'organisation dont il assure la présidence actuellement, fera tout son possible pour «maintenir le prix du baril au-dessus des 40 dollars». «La crise qui a affecté le secteur pétrolier ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte à 2008. Et on peut même considérer que l'augmentation des prix était une anomalie car le monde n'était pas préparé. Pendant ce temps, les modèles de consommation et les politiques énergétiques des pays consommateurs ont changé», a-t-il soutenu. «Il faut reconnaître que grâce à l'accord Opep+ appliqué à partir du 1er mai dernier, qui a permis au marché pétrolier de remonter petit à petit et se stabiliser depuis plus d'un mois, aux environs de 40 dollars», a-t-il affirmé en répondant à une question de savoir si l'Opep peut aller au-delà de l'accord de réduction de production. À titre de rappel, l'accord Opep + avait prévu initialement une baisse de la production pétrolière de 9,6 millions de barils par jour, pour mai et juin, avant de la prolonger pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet 2020. «À l'heure où je vous parle, le prix du pétrole est de plus de 41 dollars», a-t-il fait savoir. «Une réunion du Comité ministériel de suivi du respect des quotas se tiendra tout à l'heure, même si je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer, mais une chose est sûre: on a décidé au niveau de l' Opep et des pays qui s'y sont joints, à défendre le marché et à prendre toutes les décisions nécessaires pour au moins stabiliser le marché d'ici la fin de 2020 pour le maintenir au-dessus des 40 dollars et essayer de le raffermir et le suivre pour aller au-delà des 40 dollars», a-t-il soutenu. «La pandémie de Covid-19, survenant au début de l'année en cours, a aggravé davantage la situation car la consommation énergétique a fortement diminué, en faisant plonger le prix du baril à moins de 20 dollars.

«Comment?» s‘est-il demandé. «Ce n'est pas par la décision de l'Opep +, mais tout simplement suivant la situation économique mondiale. Au cours de cette année, la demande a diminué de 9 millions de barils/ jour et on sait qu'à la fin de 2020 on se retrouvera avec un surplus de 2 millions de barils...», a-t-il estimé. Le ministre est revenu également, à l‘occasion de la rencontre des directeurs de l'énergie des wilayas sur la question du financement des investissements de Sonatrach. «C'est avec les moyens de bord ou ce qui en reste que Sonatrach réalise ce dont le pays a besoin en matière d'énergie, en raison, bien entendu, de la diminution d'environ 40% des recettes tirées de l'exportation des hydrocarbures depuis juin 2014 et conséquemment au fait que le gouvernement ait demandé à Sonatrach de diminuer de 50% son programme investissements», a-t-il souligné, en réponse à une question relative aux capacités de la compagnie nationale des hydrocarbures à financer ses multiples projets. Mais, estime-t-il, «Sonatrach, qui vient juste d'entamer son programme d'austérité, ne compte pas mettre la hache dans son programme, sachant exactement là où il faut diminuer les charges, les coûts d'exploitation et là où il faut reporter des projets qui n‘ont pas d'incidences négatives...». Tout en rappelant que «l'Etat continue à subventionner les programmes de la campagne en matière de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz, il a réitéré que la priorité de Sonelgaz est le raccordement des zones d'ombre, des périmètres agricoles et des zones industrielles car ça crée de l'emploi». «Au niveau de Sonatrach, la priorité est de maintenir les capacités de production actuelles et les capacités d'exportation, c'est-à-dire se battre sur le marché et s'adapter à l'évolution du marché et à la situation économique mondiale...», a-t-il souligné. Le manque à gagner de Sonatrach, induit par la pandémie de Covid-19 est de l'ordre de 10 milliards de dollars, apprend-on encore.