«Aller au plus vite vers une rationalisation de l'énergie électrique est de plus en plus fort indiqué car il y va de notre sécurité énergétique à long terme Cet impératif nous impose la mise en place d'une nouvelle stratégie avec en ligne de mire assurer la sécurité énergétique du pays, ce qui est une priorité absolue», a déclaré le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar, sur les ondes de la Chaîne 1. C'est l'un des dossiers les plus brûlants, vu la gravité de la situation économique et financière du pays. Après des décennies de politique de subventions, appuyée par la rente pétrolière, le constat est sans appel, le passage vers la rationalisation de la consommation et le passage à l'exploitation des autres ressources énergétiques s'impose. Une nouvelle stratégie de gestion des richesses du pays est incontournable, afin d'assurer une sécurité énergétique aux générations futures et par conséquent, placer définitivement les jalons réels du développement durable, comme axe central de toute dynamique économique; «cette sécurité énergétique peut être atteinte en améliorant le rapport coût-efficacité de l'exploration, en remplaçant les réserves existantes et en améliorant les opérations de récupération car, dans ce dernier domaine, nous accusons du retard. C'est pourquoi il va falloir introduire de nouvelles technologies d'exploitation, si nous voulons augmenter la capacité de production ainsi que la récupération», explique le ministre de l'Energie.

Mettant le doigt sur l'une des importantes failles de gestion, le ministre n'a pas manqué de relever qu' «il y a un grand retard dans les textes d'application, concernant la loi sur les hydrocarbures et la bureaucratie a fortement entravé les activités de Sonatrach, notre département; travaille actuellement à la préparation de 15 textes d'application qui ont un caractère d'urgence et qui seront soumis pour approbation, début septembre prochain, sur 43 textes, car ils ouvrent la porte aux partenariats et aux investisseurs étrangers».

Un aiguillage juridique indispensable, pour marquer la rupture avec les anciennes pratiques et faire face à la voracité des lobbys du pétrole et aux défis actuels, dont le plus urgent est sans conteste celui de mettre fin au gaspillage de l'énergie, d'autant plus que la bataille contre les déperditions et les pertes sèches d'énergie dues à l'absence de vision et de gouvernance efficiente se trouve au centre des conditions pour la réussite de la transition énergétique. Il faut dire que les priorités sont ainsi déterminées par le ministre de l'Energie, qui met en avant l'importance d'assurer une sécurité énergétique, de mettre en place une base juridique et de réduire le gaspillage de l'énergie. Des priorités qui tendent à confirmer sa position par rapport à l'épineux dossier du gaz du schiste, pour lequel Attar n'a pas mâché ses mots, en expliquant qu' «on est en train de fabuler sur le gaz de schiste, alors qu'aujourd'hui, l'avenir, dans le monde entier, c'est l'électricité. Tout ce que fait Sonatrach actuellement en matière de schiste, est l'évaluation du potentiel, c'est tout. Mais si nous sommes appelés à y recourir dans 10 ans, on va le faire, il ne s'agit pas d'une rente, mais d'un appoint pour la sécurité énergétique, au-delà de 2030».