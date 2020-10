Le secteur de l'énergie, à travers ses exportations de pétrole et de gaz, demeure la colonne vertébrale de l'économie nationale. Il a, par conséquent, un rôle majeur à jouer en ce qui concerne le nouveau modèle de croissance économique qu'ambitionne de mettre en place l'Algérie pour sortir de sa dépendance aux exportations d'hydrocarbures. Le ministre de l'Energie en a pris acte. Il a mis en exergue la dynamique que peut insuffler son secteur à l'économie nationale, en l'orientant vers les investissements générateurs de richesses. «Les enjeux futurs de l'économie nationale exigent une exploitation optimale de l'énergie, en élargissant son champ d'utilisation et en l'orientant vers les investissements générateurs de richesse, à l'instar de l'agriculture et de l'industrie, pourvoyeurs d'emplois durables», a déclaré, vendredi soir, Abdelmadjid Attar à l'occasion d'une visite de travail de trois jours dans la wilaya d'Illizi. Une tournée qu'il a débutée par In Amenas dont la zone d'activités industrielles doit être raccordée aux réseaux d'électricité et de gaz. Son importance est stratégique. D'une superficie de 64 hectares, elle est appelée à constituer un pôle industriel susceptible de promouvoir l'investissement et de constituer un incubateur de start-up et de PME, ce qui répond au voeu du président de la République, qui avait souligné l'importance de soutenir et d'encourager les start-up pour en faire la «locomotive» d'un nouveau modèle économique, basé sur la connaissance et l'innovation. «Afin de permettre aux porteurs de projets innovants de concrétiser leurs idées, il était nécessaire de renforcer l'écosystème de l'innovation dans notre pays, pour le hisser au niveau des aspirations de nos jeunes, un écosystème qui puisse leur garantir les mécanismes de financement adéquats», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune le 3 octobre lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur les start-up. Un appel auquel s'est fait l'écho son ministre de l'Energie qui a saisi l'opportunité de la réalisation de ce projet (à In Amenas, Ndlr) pour donner des orientations fermes visant à aplanir les contraintes, face aux investisseurs, en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie de manière suffisante, appelant aussi à faciliter l'accès à l'énergie en priorité aux investissements générateurs et créateurs d'emplois. Un terrain où le successeur de Mohamed Arkab est très actif. Le 14 juillet dernier, il avait présidé une réunion de travail avec la ministre de l'Environnement, Nassira Ben Harrats, durant laquelle il avait été convenu de mettre en place un groupe de travail intersectoriel chargé des impacts des activités industrielles sur l'environnement. L'accent avait été mis sur la nécessité d'une coordination sectorielle dans le domaine de la préservation de l'environnement à travers l'implication de microentreprises. Des entités économiques appelées à prendre en charge les impacts des activités industrielles énergétiques sur l'environnement. La nécessité de transformer les interventions dans ce domaine en activités productrices d'emplois et souvent même en production de ressources énergétiques, comme c'est le cas des résidus provenant des bourbiers, du nettoyage des bacs de stockage avait été mise en exergue par le ministre de l'Energie. Ce chantier constitue «l'une des priorités dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et qui comporte une autre orientation majeure relative à l'implication des start-up dans toutes les activités de sous-traitance du secteur», que le secteur de l'énergie est décidé de mener à bon port, avait assuré Abdelmadjid Attar.