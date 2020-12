Ça baisse encore! La pandémie de coronavirus continue sa décrue. Depuis le début du mois de décembre, la situation sanitaire du pays s'améliore de jour en jour. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière est venue, chiffres à l'appui, confirmer ce ralentissement du Covid-19. «La courbe des contaminations connaît une tendance baissière ces derniers jours, ce qui a permis de relâcher un peu la pression sur les hôpitaux», a indiqué le professeur Abderrahmane Benbouzid dans la soirée de vendredi dernier lors de son passage à la Télévision nationale A 3. «La baisse des contaminations a entraîné celle des hospitalisations. Actuellement, nous avons un taux d'occupation des lits estimé à 60% à travers le territoire national», s'est-il réjoui affirmant que 5212 des 20 000 lits mobilisés sont libres. Mieux encore, certaines wilayas connaissant un taux d'occupation de seulement 10%. Le ministre rappelle à cette occasion que le mois dernier ce taux d'occupation avait dépassé les 90% dans les régions à forte concentration de population, telles que la capitale, Sétif ou Blida.

Ce qui montre le grand chemin parcouru ces dernières semaines. La seconde vague du Covid-19 a été forte et inattendue. Ce qui a mis à rude épreuve notre système de santé. On revient donc de très loin. Mais grâce à qui? Les décisions prises par les autorités.

Les citoyens et le personnel médical...

Le ministre de la Santé refuse de se jeter des fleurs. Pour lui, cette bataille a été gagné grâce au personnel médical ainsi que les citoyens. «Sans leurs efforts et implication totale, les mesures que nous avons prises n'auraient servi à rien», a-t-il soutenu saluant la prise de conscience des citoyens. Toutefois, le professeur Benbouzid met en garde contre un nouveau relâchement qui pourrait nous être fatal. D'ailleurs, il n'écarte pas le fait que nous soyons confrontés à une troisième vague.

«Personne ne sait, ni peut prédire s'il y aura une troisième vague ou non. Tout reste donc possible», a-t-il souligné. «Le comportement de ce virus est encore étranger à tous les scientifiques du monde, on doit rester sur nos gardes», a-t-il poursuivi. Le ministre demande donc aux citoyens de continuer à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de distanciation sociale, notamment le port du masque. «C'est pour le moment le seul traitement», insiste-t-il. Quid du vaccin? Le ministre de la Santé rappelle d'abord que, pour le moment, aucun vaccin n'a reçu l'autorisation d'être commercialisé et encore moins le quitus de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Vaccin: négociations directes avec six laboratoires

Le ministre révèle que les dispositions ont été prises pour acheter le «bon» vaccin une fois sa commercialisation. «Les négociations pour le vaccin ont débuté depuis le mois d'août dernier. Nous sommes en pourparlers avec six laboratoires de différents pays dont ceux de la Russie et de la Chine pour l'achat du vaccin anti-Covid-19», a-t-il fait savoir. En citant ces deux pays, le ministre insinue-t-il que la balance penche plutôt vers leurs vaccins. Rien n'est encore sûr! Sauf, le fait que le gouvernement est en train d'étudier toutes les pistes pour ce vaccin des plus vitales. Puisqu'en plus des négociations directes avec ces six laboratoires, l'Algérie a intégré le groupe Covax. Cette initiative, qui compte 170 pays, a pour but de garantir l'accès juste et équitable du vaccin à un prix préférentiel. «Ce groupe s'emploie à acquérir 2 milliards de vaccins à prix réduit. Il est parvenu à réduire le prix de 40 dollars à

2 dollars seulement», a-t-il indiqué. En attendant l'arrivée du vaccin, le ministre atteste qu'un plan a été tracé par les hautes autorités du pays afin que cette opération se fasse vite et dans de bonnes conditions. Il rappelle les deux «tasks force» installées par le Premier ministre afin de relever ce grand défi logistique. Enfin, Abderrahmane Benbouzid rassure sur le fait que la vaccination n'était pas obligatoire. «Seuls 20% de la population sont concernés dans un premier temps. La priorité est aux personnes âgées ou souffrant de comorbidités», a conclu le ministre de la Santé.