C'est la deuxième affaire du genre traitée par les services de sécurité, ces derniers jours à Béjaïa. Il y a quelques jours, une autre bande de trafiquants de billets de 2 000 DA a été mise hors d'état de nuire par les éléments de la sûreté de daïra de Béni Maouche dans la même wilaya.

Dans la région de Beni Maouche, trois personnes, dont l'âge varie entre 23 et 39 ans, ont été arrêtées en début de cette semaine par les agents de la sûreté de daïra de Beni Maouche. Quelques jours plus tard, ce sont les éléments de la sûreté de daïra de Tichy, qui ont démantelé un réseau de six personnes, dont l'âge varie entre 19 et 28 ans, pour le même méfait, à savoir le trafic des billets de 2 000 DA. Présentées par devant le parquet de Béjaïa, quatre individus impliqués dans cette affaire, ont été placés sous mandat de dépôt alors que les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire par le procureur.

L'intervention des éléments de la sûreté de daïra de Tichy, fait suite à un appel reçu via le numéro vert par un citoyen faisant état de la circulation de faux billets de 2 000 DA au niveau de la ville balnéaire de Tichy. L'enquête a permis l'arrestation de quatre individus en leur possession une somme de 54 000 DA en coupures de faux billets, avant d'arrêter deux autres complices.

Le communiqué de la sûreté de la wilaya de Béjaïa ne précise pas s'il y a un lien entre les deux affaires traitées ces jours-ci, précisant que l'enquête se poursuit.