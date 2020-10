Après l'APC de Boudjima, c'est à celle d'Iferhounène d'annoncer qu'elle distribuera gratuitement les trousseaux scolaires pour tous les élèves du cycle primaire, à travers toutes les écoles situées sur son territoire. Avant ces deux APC, plusieurs autres ont procédé à la distribution des trousseaux scolaires à tous les élèves, à l'instar de la commune de Makouda.

Ainsi, cette initiative des élus locaux est une bouée de sauvetage élevée en ces temps de vaches maigres, à cause de la pandémie de coronavirus. Les parents d'élèves du cycle primaire n'auront donc pas à se soucier de l'achat des trousseaux scolaires pour leurs enfants, puisque cette tâche qui nécessite une enveloppe financière conséquente est prise en charge par les différents exécutifs communaux.

Cette initiative, qui fera sans nul doute des émules va certainement soulager les familles de cette angoisse qui les poursuit depuis l'annonce de la date de la rentrée scolaire. Dans les villages de ces communes, la nouvelle a réjoui tout le monde et a été très bien accueillie. Les parents d'élèves ont jugé cette initiative de leurs APC louable. N'étant pas contraints de se soucier de ce problème, les parents qui ont plusieurs enfants dans le cycle primaire pourront se consacrer à d'autres tâches comme par exemple acheter les trousseaux à leurs enfants qui sont dans les cycles moyen et secondaire.

Un grand problème vient ainsi d'être réglé par les responsables locaux qui ont gagné en estime par leur décision. Dans les cafés en particulier comme sur la place publique en général, les gens discutent de cette décision et n'hésitent pas à exprimer leur gratitude aux P/APC ainsi que tous les élus qui ont pris la résolution à l'unanimité. Leur souci est de soulager le fardeau de l'achat de ces trousseaux, à toutes les familles. En fait, le trousseau scolaire est une véritable préoccupation pour les parents. Un problème amplifié pour ceux, très nombreux, qui ont plusieurs enfants dans le cycle primaire.

Cette année, un trousseau peut coûter jusqu'à 15 000 dinars, vu les prix élevés pratiqués par les vendeurs. Un cartable coûte entre 2000 et 6000 dinars. Les autres articles scolaires ne sont pas moins chers. Bien au contraire, il est déjà constaté une hausse des prix par rapport à l'année dernière. À ces dépenses consenties pour l'achat des articles scolaires, les parents devront se préparer incessamment à payer les livres scolaires qui coûtent aussi très cher. Enfin, il est à signaler que les élus s'attellent à renforcer la flotte de transport scolaire pour satisfaire toute la demande. Le ramassage scolaire est en effet un casse-tête, sachant que certains établissements scolaires, comme les lycées, se trouvent éloignés des hameaux que compte la commune. Une flotte renfoncée en conséquence par une centaine de bus scolaires.